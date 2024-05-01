Doğal gazda tarife değişmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Mayıs ayı itibariyle mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - BOTAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda Mayıs ayında geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı bin metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için bin metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.