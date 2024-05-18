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Başkan Alemdar Adalet Bakanı Tunç’u ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ağırladı Başkan Alemdar, “Sakarya’ya hak ettiği hizmeti sunmak için yöneticilerimiz ve siz değerli bakanlarımızla temas halinde var gücümüzle çalışıyoruz Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı Sakarya’da yükselişin nişanesi olacak” dedi Bakan Tunç ise, “Sakarya AK Parti’ye her zaman en güçlü desteği verdi Bu şehrin her anlamda gelişip büyümesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı

GÜNDEM 18.05.2024, 09:45
Başkan Alemdar Adalet Bakanı Tunç’u ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u makamında ağırladı. Başkan Alemdar, “Sakarya’ya hak ettiği hizmeti sunmak için yöneticilerimiz ve siz değerli bakanlarımızla temas halinde var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı Sakarya’da yükselişin nişanesi olacak” dedi. Bakan Tunç ise, “Sakarya AK Parti’ye her zaman en güçlü desteği verdi. Bu şehrin her anlamda gelişip büyümesi için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da bir dizi ziyaret yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

SAKARYA’YI KONUŞTULAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve şehir protokolü tarafından karşılanan Bakan Tunç, nazik misafirperverliği için Başkan Alemdar’a teşekkür etti. Başkan Alemdar tarafından makamda ağırlanan Bakan Tunç, Büyükşehir heyetiyle Sakarya’nın projelerini ele aldı.

Ziyarette Başkan Alemdar’a Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Nuri Koçer, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş eşlik etti.

 

TÜRKİYE YÜZYILI VE SAKARYA

Başkan Alemdar, Türkiye Yüzyılı’nın Sakarya için yükselişin nişanesi olacağını ifade ederek, “Sakarya farklı milletlerden insanımızın kardeşçe yaşadığı bir kardeşlik coğrafyası ve kültür mozaiğidir. Bizler de 31 Mart yerel seçimlerinde milletimizin teveccühü ile göreve başladık. Yerel dinamikler ve kıymetli bakanlarımızın desteğiyle şehrimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Şunu söylüyoruz; Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcı inşallah Sakarya’da yükselişin dönemi olacak. Çok değerli ziyaretleriniz için onur duyduk, teşekkür ediyoruz” dedi.

“SAKARYA HEP EN GÜÇLÜ DESTEĞİ VERDİ”

Sakarya’nın AK Parti’ye her dönem en güçlü desteği verdiğine dikkat çeken Bakan Tunç, “Sakarya her daim AK Parti’nin destekçisi oldu ve tüm seçimlerde en güçlü desteği verdi. Biz Sakarya’ya müteşekkiriz. Yusuf başkanımızın bütün projelerinin arkasındayız. Sakarya’ya yapılan hizmetler artarak devam edecektir. Kısa zaman önce yeni adliye binamızın temelini attık. İnşallah süresi içerisinde adalet binamızı tamamlayarak 102 bin metrekare kapalı alanı olan yeni adliye binamızı Sakarya’nın hizmetine sunacağız. Sakarya’nın her alanda gelişmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Türkiye Yüzyılı Sakarya’nın da Yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.

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