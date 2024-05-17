Bursa'da yemek sanayicilerinden gastronomi hamlesi

Bursa'nın zengin gastronomi mirası, Endüstriyel Yemek Sektörü tarafından hayata geçirilen bir çalışma ile yeniden canlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez önderliğindeki bu girişim, şehrin eşsiz lezzetlerini koruma ve tanıtma hedefiyle önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Başkan Coşkun Dönmez, Bursa'nın gastronomi kenti kimliğine vurgu yaparak, özel lezzetlerin ekonomik açıdan endüstriyel yemek sektörü için uygun hale getirilerek, şehrin gastronomi değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması ve yaşatılması amacını taşıdıklarını ifade etti.

Bursa’nın zengin gastronomi değerlerini endüstriyel yemek sektörü aracılığıyla tanıtmaya ve desteklemeye kararlı olduklarını vurgulayan Dönmez, "Bursa’nın ruhunu yaşatan, havasını soluyan, kalbi Bursa için atan ve yolu Bursa’dan geçen herkesin bu mirasa katkı sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla projemizi başlatıyoruz" dedi.

Bursa'nın yöresel mutfağındaki eşsiz tatların nesiller boyunca korunduğunu ve aktarıldığını vurgulayan Coşkun Dönmez, Bursa Kebabı, İnegöl Köfte, Pideli Köfte, Cantık, Etli Kereviz, Muradiye Çorbası, Kemalpaşa Tatlısı, Sütlü Kadayıf, Kestane Şekeri, Düğün Helvası, Süt Helvası gibi özel yemeklerin bu lezzetler arasında yer aldığını belirtti.

Başkan Dönmez, bu lezzetleri ve tatlıları menülerinde dönem dönem kullandıklarını ancak daha sık kullanmak için bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Bu yöresel tatların endüstriyel yemek sektörü için uygun hale getirilmesi, Bursa'nın gastronomi mirasının daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımıza hız verdik" dedi.