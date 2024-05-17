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Yem sektörüne akademik ve bilimsel çalışmalarla yön veriyor

Müşterilerinin sağlıklı çiftlik hayvanları yetiştirmelerine destek olmak amacıyla inovasyona ciddi yatırımlar yapan Trouw Nutrition Türkiye, hayata geçirdiği bilimsel çalışmalarla da dikkat çekiyor

GÜNDEM 17.05.2024, 18:06
Yem sektörüne akademik ve bilimsel çalışmalarla yön veriyor

Müşterilerinin sağlıklı çiftlik hayvanları yetiştirmelerine destek olmak amacıyla inovasyona ciddi yatırımlar yapan Trouw Nutrition Türkiye, hayata geçirdiği bilimsel çalışmalarla da dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Trouw Nutrition Türkiye, Fylax Flow makalesi ve ‘Glukonik Asit Kullanımının Süt Sığırlarında Bağırsak Sağlığı ve Performans Üzerindeki Etkileri’ konulu poster bildirisi ile önemli iki akademik başarıya imza attı.

Trouw Nutrition Türkiye Yem Katkı ve Hayvan Sağlığı Ürün Grubu Müdürü Dr. Kazım Bilgeçli, yayımlanan makaleleri kapsamında şu bilgileri paylaştı:

“Türkiye’de ticari süt ve besi yemi üretimine bakıldığında yaklaşık olarak yıllık 14 milyon 569 bin mt yem üretildiğini görüyoruz. Bu yemlerin üretildiği işletmeleri yıllık üretimlerine göre büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler olarak sınıflandırabiliriz. Üretimdeki en yüksek pay yüzde 62 ile büyük işletmelerdeyken bunları sırasıyla yüzde 23 ile orta ve yüzde 15 ile küçük ölçekli işletmeler takip ediyor. Her işletme nihai kullanıcılara kaliteli yem üretmek için ham maddeden ambalajlamaya kadar olan birçok üretim noktasında farklı uygulamalar gerçekleştiriyor. Bu noktada yem üreticilerinin ürün kalitesine ve işletme ekonomilerine katkı sağlayan organik asit ve sürfaktan kombinasyonu ürünümüz Fylax Flow ile ilgili bilimsel bir çalışma hayata geçirdik. Çalışmamızın amacı Türkiye’de kendi şartlarında üretim yapan ticari yem fabrikalarının rutin işleyişlerine herhangi bir müdahalede bulunmadan sadece Fylax Flow ilavesi ile işletmeye ve yem kalitesine olan katkısını ölçümlemekti”

SONUÇLAR YAYIMLANDI

Sonuçların Turkish Journal of Agriculture, Food Science and Technology'de yayımlandığını anımsatan Bilgeçli, yapmış oldukları çalışmayla enerji tasarrufu ve üretim aşamasında rutubet optimizasyonu konularıyla ilgili tatmin edici sonuçlara ulaştıklarını ifade etti.

Dr. Kazım Bilgeçli; “Bu noktada elde ettiğimiz sonuçları baz alarak Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Budakile birlikte akademik bir makale yazdık. Makalemiz, Turkish Journal of Agriculture, Food Science and Technology dergisinde yayımlandı. Araştırmamız, ülkemiz şartlarında mevcut üretim tesislerinde hiçbir değişiklik yapılmadan sadece ürünün üreticiye sağladığı katkı ve kazancı ortaya koymasının yanı sıra bağımsız bilimsel çalışmalarla da desteklendiği için çok kıymetli. Çalışmamızın tüm üreticilere ve sektöre fayda sağlamasını hedefliyoruz” diye konuştu.

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