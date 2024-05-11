Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel’in ardından bir skate park da Gölcük’te yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin isteği üzerine kent genelinde ilçelere skate park yapımına devam ediyor. Doğu Kışla, Sekapark Sahili, Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel’in ardından bir skate park da Gölcük’te yapılıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kaykay sporunu tüm kentte yaygınlaştırmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sportif yatırımlardan birisi olan skate park yapımına devam ediyor. İlkini Sekapark sahili Kocaeli Kongre Merkezi yanında yapan Büyükşehir Belediyesi daha sonra Başiskele, Körfez, Derince ve Karamürsel ilçelerinde ve İzmit Doğu Kışla’da skate park yaptı. Gençlerin isteği üzerine her ilçede bir skate park yapmayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir, şimdi de Gölcük sahiline skate park yapıyor.

4 RAMPALI PARK

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca inşa edilen skate park, güvenlik bölümüyle birlikte geniş bir alana sahip. Gençlerin tehlikesiz ve güven içinde kaykay yapma keyfini yaşamasını amaçlayan Büyükşehir, alana tek kulvarlı 4 rampadan oluşan skate park inşa edecek.