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19 Mayıs İstanbul'da büyük coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul’un her köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak Bayram coşkusu gençlerin sevdiği sanatçıların konserleriyle 17-18-19 Mayıs tarihlerinde Maltepe’de yaşanacak Her resmi ve dini bayramda olduğu gibi 19 Mayıs’ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

GÜNDEM 18.05.2024, 10:58
19 Mayıs İstanbul'da büyük coşkuyla kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul’un her köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bayram coşkusu gençlerin sevdiği sanatçıların konserleriyle 17-18-19 Mayıs tarihlerinde Maltepe’de yaşanacak. Her resmi ve dini bayramda olduğu gibi 19 Mayıs’ta da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak.

İstanbullular, 13.30’dan itibaren Maltepe Etkinlik Alanı’na giriş yapabilecek. Maltepe’de 17- 18- 19 Mayıs tarihlerinde DJ eşliğinde başlayacak olan etkinliklerde genç katılımcılara VR snowboard, VR kano, playstation, photobooth, bisiklet simülasyonu, teknoloji atölyesi voleybol yarışması, air hockey ve 360 videobooth deneyimleri sunulacak.

Açık alanda ise refleks oyunu, barfiks challange, bahçe satranç takımı, spor etkinlikleri, langırt masası, masa tenisi, subsoccer, labirent oyunu ve bilek güreşi organizasyonu gerçekleşecek.

GENÇLER KONSERLERDE BULUŞACAK

Maltepe’deki etkinlikler kapsamında, ücretsiz konser serileri İstanbulluları bayram coşkusunda buluşturacak. 17 Mayıs’ta Berkay Altunyay, Çağan Şengül, Selin Geçit ve Simge, 18 Mayıs’ta Al'york, Can Koç, Skapova, Pera, Arem Özgüç ve Arman Aydın sahne alacak. 19 Mayıs’ta gündüz DJ performansıyla başlayacak etkinlikler akşam saatlerine kadar sürecek etkinlikler Güneş, Hey Douglas ve Edis konserleri ile devam edecek.

KONSERLER BİR HAFTA SÜRECEK

Maltepe Ekinlik Alanı'ndaki bayram coşkusu Gençlik Konserleri ile devam edecek.

21 Mayıs: Emre Fel, Dedublüman

22 Mayıs: M Lisa, Son Feci Bisiklet

23 Mayıs: Mavi, Semicenk

24 Mayıs: Melis Fis, Pinhani

25 Mayıs: Sedef Sebüktekin, Gripin

19 MAYIS GENÇLİK KUPASI ATLETİZM YARIŞLARI

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul Genel Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu koordinasyonunda 18 – 19 Mayıs 2024 tarihlerinde Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti’nde 19 Mayıs Gençlik Kupası Atletizm Yarışları’nı düzenleyecek. 14 – 19 yaş arası sadece kulüp, okul veya ferdi atletizm lisansı olan sporcuların katıldığı yarışmada branşlarında ilk 3 sırayı alan sporculara madalya, tüm sporculara ise online sertifika verilecek.

KEMERBURGAZ KENT ORMANI’NDA ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Kemerburgaz Kent Ormanı'nda da 12.00 – 18.00 saatleri arasında birçok etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Selin Karaağaç, Grup Terapi konseri, zumba, dans workshop, kamp ve kampçılık eğitimi, denge yarışması, takım oyunları, festival yiyecekleri gibi etkinlikler LED ekranda F1 Emilia Romagne Grand Prix yayını ile son bulacak.

İBB SPOR KULÜBÜ’NDEN YÜZME YARIŞLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde "19 Mayıs Yüzme Yarışları" düzenleyecek. Sporcular, 50m Serbest, 50m Sırtüstü ve bayrak yarışlarına katılacak.

“BU MEMLEKET BİZİM” TÜM GÖRKEMİYLE SAHNELENECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırladığı, 38. Genç Günler’in kapanış oyunu olarak seyirciyle yeniden buluşacak olan “Bu Memleket Bizim,” 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılına Saygı…” duygusuyla hazırlanan “Bu Memleket Bizim”, kostümlerinden dekoruna, ışığından metnine, koreografisinden müziklerine, uzun süre hafızalarda etkisini sürdürecek. Oyuncuların bütün mevcuduyla sahnede olduğu bu görkemli oyunda, Milli Mücadele dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, temel metinlerden yola çıkılarak anlatıldı.

19 MAYIS’TA ÜCRETSİZ

Döneme ait bütün materyaller taranarak, araştırma ve dokümantasyonunu dramaturji biriminin üstlendiği “Bu Memleket Bizim,” 19 Mayıs tarihinde 38. Genç Günler’in kapanış oyunu olduğu için ücretsiz seyredilebilecek. Oyunun 20, 21 Mayıs tarihlerindeki gösterimleri ise ücretli olacak.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER İÇİN ÖZEL ETKİNLİKLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir dizi etkinlik düzenliyor.

Bu kapsamda Engelliler Şube Müdürlüğü Anadolu Yakası Büyük Yaş Eğitim Merkezleri’nde hizmet alan öğrenciler 17 Mayıs’ta Tuzla ÖZGEM Konferans Salonunda buluşacak. Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar fuaye alanında sergilenecek. Merkezin konferans salonunda 13.30 – 15.00 saatleri arasında günün anlam ve önemini vurgulayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk şiirleri okunacak, folklor ekibi gösterileri ve İSEMX Konseri olacak.

Kartal ve Kadıköy ÖZGEM, 19 Mayıs’ta 11.00 – 15.00 saatleri arasında şiir dinletisinde bir araya gelecek. Spor gösterileri, çocuklarla yakan top, sandalye kapmaca, dans, halat çekme yarışmaları ile eş zamanlı olarak yüz boyama standı ve kolaj çalışması Atatürk Portresi Standı alanda yer alacak. Anneler için atölyeler hazırlanacak. Alanda palyaço etkinlikleri sırasında mısır patlağı, pamuk şeker, sandviç ikramı olacak.

Engelliler Şube Müdürlüğü Avrupa Yakası Büyük Yaş Eğitim Merkezleri’nde hizmet alan öğrenciler 20 Mayıs 11.00 – 15.00 saatleri arasında Belgrad Ormanı Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı’nda buluşacak. Burada spor parkurları oluşturulurken; halat çekme, çuval yarışları, linol baskı çalışmaları yapılacak.

İSTANBUL KİTAPÇISI’NDAN 19 MAYIS’A ÖZEL KAMPANYA

Mobil İstanbul Kitapçısı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde  Maltepe Etkinlik Alanı’nda kitapseverlerle buluşacak.

Belirli günlere özel kampanyaları hayata geçiren İstanbul Kitapçısı, 17-19 Mayıs tarihlerinde geçerli olmak üzere 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak İBB Yayınları’nın seçili kitaplarında yüzde 20 indirim fırsatı sunacak.

BAHÇE MARKET’LERDE 19 MAYIS’A ÖZEL İNDİRİM

İstanbul Ağaç AŞ tarafından 19 Mayıs kapsamında tüm Bahçe Market’lerde ve bahcemarket.com satış sitesinde; tüm ürünlerde geçerli olmak üzere yüzde 15 indirim kampanyası uygulanacak.

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