TOBB 80'nci Mali Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantısı, TOBB ETÜ’de gerçekleştirildi.​ANKARA (İGFA) - Genel Kurul Başkanlığını Gürsel Baran’ın yaptığı Genel Kurul’a, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Konsey Başkanları ile TOBB’a bağlı 365 Oda ve Borsaların TOBB Delegeleri katıldı. Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Gülsoy, genel kurul kürsüsünde TOBB’un gelir-gider bütçeleri hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Başlamış, Odaların TOBB Delegeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreterleri TOBB 80. Mali Genel Kuruluna katıldı.

İki gün süren Genel Kurulun ilk gününde KTO, KAYSO ve KTB heyetleri TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.​

Kayseri heyeti aynı gün TOBB İkiz Kulelerde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve Efkan Ala’nın katılımı ile gerçekleştirilen Hizmet Şeref Belgesi Plaket Törenine katıldı.

KAYSERİ'NİN YÖRESEL LEZZETLERİ TOBB GENEL KURULU'NDA TANITILDI

TOBB 80. Genel Kurulu vesilesi ile İkiz Kuleler bahçesinde yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve ikram edildiği stantlar açıldı. KTO, KAYSO ve KTB tarafından ortak açılan stantta Kayseri’nin coğrafi ürünleri sucuk ve pastırması tanıtılarak, standı ziyaret eden misafirlere ikram yapıldı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve KTB Başkanı Recep Başlamış, İkiz Kuleler Bahçesinde Oda/Borsalar tarafından açılan yöresel ürünlerin tanıtıldığı ve ikram edildiği stantları ziyaret etti.

Kayseri’de ki TOBB’a bağlı Odaların ve Borsanın temsilcileri ikinci gün TOBB ETÜ’de gerçekleştirilen 80. Mali Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Toplantıda, Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Ömer Gülsoy kürsüye çıkarak mali hesaplar konusunda sunum gerçekleştirdi. Daha Mevzuat Komisyonu, Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu, Dilekleri İnceleme Komisyonu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Dış İlişkiler Komisyonu, Vergi Komisyonu, Ekonomi Politikası Komisyonu ve Basın ve Yayın Komisyonu sunuşlarını aktardı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Genel Kurul konuşmasında yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki konulara dikkat çekti.

Dünya’nın, ilginç ama zor bir dönemden geçtiğine değinen Hisarcıklıoğlu, “Ülke ekonomilerinin genelinde büyüme istikrarlı seyrederken, enflasyon geriliyor. 2023 yılında küresel büyümenin, 2022’ye göre 1 puan artarak yüzde 3,2 olduğu tahmin ediliyor. 2024 ve 2025’de de bu civarda olması bekleniyor” dedi. Yüzde 10’a ulaşan küresel enflasyonunsa, yüzde 7’nin altına düşmesinin öngörüldüğünü bildiren TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, enerji, gıda ve tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılara rağmen, dünya ekonomilerinin çoğunun dirençli çıktığını ve genel bir iktisadi durgunluğun önüne geçildiğini ifade etti.