Kayseri Talas'tan tarihi adım

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hazırlatılan Bandırma Vapuru Kaptanı İsmail Hakkı Durusu’yu anlatan belgesel büyük ses getirdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs törenleri esnasında ilk gösterimi yapılan belgesel, o günden bu yana birçok mecrada yayınlandı ve büyük dikkat çekti.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Samsun’da bulunan Bandırma Gemi Müzesi başta olmak üzere birçok yerde yayınlanan, okullarda öğrencilere ders olarak gösterilen belgesel ile Kayseri’nin bilinmeyen değeri Zincidereli İsmail Hakkı Durusu’yu anlatmak istediklerine vurgu yaptı.

Birçok kişinin Bandırma Vapuru Kaptanının Kayserili olduğunu bu belgeselle öğrendiğine vurgu yapan Başkan Yalçın, buradan yola çıkarak ne kadar önemli bir çalışmaya imza attıklarını görmüş olduklarını söyledi.

TARİHİ BELGELERE VE GÖRÜNTÜLERE DAYANIYOR

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ü Samsun’a çıkartan Bandırma Vapuru’nun Talas Zincidereli kaptanı İsmail Hakkı Durusu’yu anlatan 22 dakikalık belgesel, Talas Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde ilk kez gösterilmişti.

Tarihi belgelere dayanan belgeselde hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hem de İsmail Hakkı Durusu’nun Samsun’a görevlendirilmeleri ayrıntılı olarak ele alınıyor. Dönemin belge ve görüntüleriyle birlikte İsmail Hakkı Durusu’nun yakınlarının hatıralarının yer aldığı belgeselde ayrıca konunun uzmanlarının görüşleriyle birlikte ilk kez yayınlanan ses kayıtları da bulunuyor.

BANDIRMA VAPURU’NDAKİ BİR DİĞER KAYSERİLİ

Hazırlanan belgeselde Bandırma Vapuru’nda Atatürk ile birlikte Samsun’a giden bir diğer Kayserili olan Tabip Yüzbaşı Behçet Adil Bey’in (Feyzioğlu) kendi ses kaydıyla İsmail Hakkı Durusu ile tanışma anına da yer veriliyor.

“CUMHURİYET’İN 100. YILINDA BİZİM İÇİN GÖREV OLDU”

Belgeselin son bölümünde yapılan çalışmanın önemine dikkat çeken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İsmail Hakkı Durusu’nun Talas’ın ve Kayseri’nin çok bilinmeyen bir değeri olduğuna işaret ederek, “İsmail Hakkı Durusu, İstiklal Mücadelemizin ilk kahramanlarından birisidir. Atatürk’ü Samsun’a götüren geminin Bandırma olduğu bilinir de kaptanının İsmail Hakkı Durusu olduğu bilinmez. ‘Efendi Kaptan’ın Talas’ın Zincidere’den olduğu ise hiç bilinmez. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladığımız günlerde, bu kahramanın adını ve mücadelesini duyurmak bizim için bir görev oldu. Güzel ve önemli bir çalışma ortaya çıktı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Zincidere’nin, Talas’ın ve Kayseri’nin gururu İsmail Hakkı Durusu’yu ve bütün milli mücadele kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.