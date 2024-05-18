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Kayseri Melikgazi'den referans projeler

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç Dr Mustafa Palancıoğlu, yapımı tamamlanan ve devam eden projelerini Melikgazi Belediyesi meclis üyelerine teknik gezi düzenleyerek anlattı Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)5 yıl içerisinde Kayseri Melikgazi’ye rekor hizmetler kazandıran Başkan Doç Dr Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt, Battalgazi, Kazım Karabekir Mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını, Tarihi Gön Han ve Köşk Medrese restorasyon çalışmalarını, Türkiye’de ilk olan projesi Çarşı Melikgazi’de tamamlanan ve devam eden çalışmalarını Melikgazi Belediyesi meclis üyelerine anlattı Projelerde gelinen son aşama hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu beraberindeki meclis üyelerinin projeler hakkındaki görüş ve önerilerini değerlendirdi Melikgazi’de birçok mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin yüzünü değiştiren Başkan Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi vererek şunları söyledi: “Türkiye'ye örnek olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızla Melikgazi'mizin imajını yenilemeye devam ediyoruz Kazım Karabekir Mahallesi, Battalgazi Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerimizde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor Şehir merkezine yakın, depreme dayanıklı konutlarımızın yapımları hızla ilerliyor Kentsel dönüşümle depreme dayanıksız, alt yapı sorunları olan yapıları dönüştürerek konforlu, sağlıklı ve yaşanabilir konutlar haline getiriyoruz Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam ediyoruz ”Tarihi eserlere sahip çıkmaya ve gereken değeri vermeye özen gösterdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, meclis üyelerine Tarihi Gön Han ve Köşk Medrese’de yaptıkları restorasyon çalışmaları ile ilgili görsel brifing gerçekleştirdi   Melikgazi’nin tarihine ışık tutacak eserleri restore ederek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Başkan Palancıoğlu, “ Melikgazi Belediyesi olarak tarihi eserlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz Şehrin merkezinde yer alan 520 yıllık Tarihi Gön Han ile 7 asra tanıklık etmiş Tarihi Köşk Medresemizi restore ederek şehrimize kazandırıyoruz Bizi en çok heyecanlandıran çalışmalarımızdan diyebilirim  Kayseri'mize yakın zamanda kazandıracağımız, buram buram tarih kokan, görkemiyle göz dolduran Gön Han ve Köşk Medrese'miz yakında hemşehrilerimizin ziyaretine açılacak ” dedi Melikgazi’de geçmişe yakından baktıracak restorasyon çalışmalarının yanı sıra geleceğe yatırım yapan yenilikçi projelerinden Çarşı Melikgazi’yi de meclis üyelerine anlatan Başkan Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi çalışmalarında sona gelindiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Çarşı Melikgazi Kayseri’mizin yeni sembol değerlerinden biri olacak Projemizin örnekleri Avrupa’da bulunuyor; ülkemizde ilk olacak inşallah Çarşı Melikgazi’miz 7 gün boyunca açık olacak İçerisinde meyve sebze, et balık ürünleri, baharatçısı, kitapçısı, çiçekçisi, kreşi, kafeteryası ve Kayseri yemeklerinin sunulacağı Sofra Melikgazi’nin yer alacak Ayrıca burada çeşitli sanatsal etkinlikler de düzenlenebilecek Şehrimizin gözde mekanlarından biri olacak İlçemize rekor hizmetlerimizi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz İnşallah birçok yeni projemizi de hayata geçirecek, Melikgazi’mize hizmet etmeye devam edeceğiz Çarşı Melikgazi yakında hizmete açılacak ve vatandaşlarımızla buluşacak ”Meclis üyeleri ile yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri yerinde inceleyen Başkan Palancıoğlu, meclis üyeleri ile birlikte istişarede bulunduğunu, ortak akılla ortaya çıkan projelerin değerlendirmesini yaptıklarını belirterek meclis üyelerine çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür etti

YAŞAM 18.05.2024, 09:00
Kayseri Melikgazi'den referans projeler

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapımı tamamlanan ve devam eden projelerini Melikgazi Belediyesi meclis üyelerine teknik gezi düzenleyerek anlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
5 yıl içerisinde Kayseri Melikgazi’ye rekor hizmetler kazandıran Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt, Battalgazi, Kazım Karabekir Mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını, Tarihi Gön Han ve Köşk Medrese restorasyon çalışmalarını, Türkiye’de ilk olan projesi Çarşı Melikgazi’de tamamlanan ve devam eden çalışmalarını Melikgazi Belediyesi meclis üyelerine anlattı. Projelerde gelinen son aşama hakkında bilgi veren Başkan Palancıoğlu beraberindeki meclis üyelerinin projeler hakkındaki görüş ve önerilerini değerlendirdi.

Melikgazi’de birçok mahallede kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçenin yüzünü değiştiren Başkan Palancıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgi vererek şunları söyledi: “Türkiye'ye örnek olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızla Melikgazi'mizin imajını yenilemeye devam ediyoruz. Kazım Karabekir Mahallesi, Battalgazi Mahallesi ve Yıldırım Beyazıt Mahallelerimizde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Şehir merkezine yakın, depreme dayanıklı konutlarımızın yapımları hızla ilerliyor. Kentsel dönüşümle depreme dayanıksız, alt yapı sorunları olan yapıları dönüştürerek konforlu, sağlıklı ve yaşanabilir konutlar haline getiriyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızla vatandaşlarımızın yüzünü güldürmeye devam ediyoruz.”

Tarihi eserlere sahip çıkmaya ve gereken değeri vermeye özen gösterdiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, meclis üyelerine Tarihi Gön Han ve Köşk Medrese’de yaptıkları restorasyon çalışmaları ile ilgili görsel brifing gerçekleştirdi.  Melikgazi’nin tarihine ışık tutacak eserleri restore ederek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Başkan Palancıoğlu, “ Melikgazi Belediyesi olarak tarihi eserlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Şehrin merkezinde yer alan 520 yıllık Tarihi Gön Han ile 7 asra tanıklık etmiş Tarihi Köşk Medresemizi restore ederek şehrimize kazandırıyoruz. Bizi en çok heyecanlandıran çalışmalarımızdan diyebilirim.  Kayseri'mize yakın zamanda kazandıracağımız, buram buram tarih kokan, görkemiyle göz dolduran Gön Han ve Köşk Medrese'miz yakında hemşehrilerimizin ziyaretine açılacak.” dedi.

Melikgazi’de geçmişe yakından baktıracak restorasyon çalışmalarının yanı sıra geleceğe yatırım yapan yenilikçi projelerinden Çarşı Melikgazi’yi de meclis üyelerine anlatan Başkan Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi çalışmalarında sona gelindiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Çarşı Melikgazi Kayseri’mizin yeni sembol değerlerinden biri olacak. Projemizin örnekleri Avrupa’da bulunuyor; ülkemizde ilk olacak inşallah. Çarşı Melikgazi’miz 7 gün boyunca açık olacak. İçerisinde meyve sebze, et balık ürünleri, baharatçısı, kitapçısı, çiçekçisi, kreşi, kafeteryası ve Kayseri yemeklerinin sunulacağı Sofra Melikgazi’nin yer alacak. Ayrıca burada çeşitli sanatsal etkinlikler de düzenlenebilecek. Şehrimizin gözde mekanlarından biri olacak. İlçemize rekor hizmetlerimizi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah birçok yeni projemizi de hayata geçirecek, Melikgazi’mize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çarşı Melikgazi yakında hizmete açılacak ve vatandaşlarımızla buluşacak.”

Meclis üyeleri ile yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri yerinde inceleyen Başkan Palancıoğlu, meclis üyeleri ile birlikte istişarede bulunduğunu, ortak akılla ortaya çıkan projelerin değerlendirmesini yaptıklarını belirterek meclis üyelerine çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

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