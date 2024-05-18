Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi için seremonik start verildi

Türkiye’nin en eski otomobil sporları kulübü olan Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 48.si düzenlenecek olan Yeşil Bursa Rallisi için heyecan sürüyor.BURSA (İGFA) - Atış Yapı ana sponsorluğunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenecek olan Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonasının 4. Yarışı olan Yeşil Bursa Rallisi için seremonik start verildi.

BURSALILAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

48. Yeşil Bursa Rallisinin seremonik startı, Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi önünden verilirken, etkinliğe Bursalıların ilgisi de büyük oldu.

Rallide ter dökecek pilotlar, verilen seremonik startın ardından seyircileri selamlayarak, şehir turu attılar.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen dans gösterileri ile yarış severler için eğlenceli anlar oluşturulurken, Bursalı yarış severler ralli pilotlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan, Oyman Atabay sezonunun 4. rallisi olan Yeşil Bursa Rallisi kapsamında ekipler, iki gün boyunca Orhaneli-Keles bölgesindeki etaplarda ter dökecekler.

470 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda, 8 özel etabın geçilmesi ile iki gün sürecek rallinin ilk günü 18 Mayıs Cumartesi saat 09:30’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu (Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu) doğu otoparkından başlayacak.

SEZONUN SON ASFALT RALLİSİ

Rallinin ilk gününde 13,35 km uzunluğundaki Remed Assistance (Harmanalan-Delice) etabı ile 25,05 km uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Kozbudaklar – Göynükbelen - Karandere) etapları geçilecek.

19 Mayıs Pazar Günü ise 10,10 km uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediye (Hüseyinalan) ve 10,30 km uzunluğundaki Downtown (Soğukpınar) etaplarının tamamlanması ile sezonun son asfalt rallisi sona erecek.

Yarışın ardından ise aynı gün saat 15.30’da Aloft Bursa Hotel’de 48. Yeşil Bursa Rallisi’nin ödül töreni gerçekleştirilecek.