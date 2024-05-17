Tomurcuk çay alım fiyatı belli oldu

ÇAYKUR, beyaz çay üretiminin hammaddesi olan tomurcuk çayın kilogram alım fiyatını 4 bin lira olarak açıkladı.ANKARA (İGFA) - 2014 yılından bu yana üreticilerden yaş çay tomurcuğu satın alarak üretilen beyaz çay üretimine artan piyasa talepleri doğrultusunda bu yıl da devam ediliyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ÇAYKUR'un prestij ürünlerinden olan “Beyaz İksir” beyaz çayının üretim hammaddesi olan tomurcuk çayın geçen yıl bin 500 lira olan kilogram alım fiyatının bu yıl 4 bin lira olarak belirlendiği duyuruldu. Açıklamada, yoğun uğraş ve toplama hassasiyeti gerektiren tomurcuk çay hasadına üreticilerin geçen yıllara göre daha fazla ilgi, özen göstermesi ümidiyle; hayırlı, bereketli bir çay sezon dilendi.