Çılgın ikramiye tutarı 300 milyon TL'yi aştı

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye tutarı 300 milyon TL’yi aştı.İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto’da 300 milyon TL’yi aşan rekor ikramiye için çekiliş 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek.

Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi.