Belediyeden Birlikte Yaşam Çalıştayı

Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu işbirliğiyle organize edilen “Birlikte Yaşam Çalıştayı”, Çanakkale Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleşti.ÇANAKKALE (İGFA) - Panel ve atölye çalışmalarının yer aldığı çalıştaya Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu, Çanakkale Kent Konseyi Başkanı Av. Ali Aydın Çalıdağ, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gülay Aktaşçı, Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu üyeleri, Kent Konseyi temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Sokak hayvanlarını ilgilendiren konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunmak ana hedefiyle düzenlenen çalıştayda Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Eroğlu da sokak hayvanları ve hayvan haklarına ilişkin Çanakkale Belediyesi tarafından yürütülen çalışma ve projeler hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Çalıştayda ilk olarak düzenlenen Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları Savunuculuğu başlıklı oturumun moderatörlüğünü ÇOMÜ Araştırma Görevlisi Dr. Hakan Erdem üstlenirken, Prof. Dr. Türker Savaş “Hayvan Refahı Felsefesi”, Doç. Dr. Çağrı Ünal “Hayvan Davranışları”, Gazeteci-Çizer Aslı Alpar ise “Hayvan Hakları Savunuculuğu” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü ÇOMÜ Biga MYO Öğretim Görevlisi Filiz Deniz'in gerçekleştirdiği “Hayvan Hakları ve Kamu Kurumları” başlıklı ikinci oturumda ise Çanakkale Barosundan Av. Volkan Coşkun “Güncel Hukukta Hayvan Hakları”, Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Görkem Bakır “Belediyenin Hayvan Hakları Sorumluluğu”, İl Özel İdare Tarımsal Hizmetler Müdürü Teoman Uzun “İl Özel İdarenin Hayvan Hakları Hakkındaki Sorumluluğu” ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Ömer Günal Ünal “Hayvan Haklarına Dair Kurumsal Sorumluluk Alanları” başlıklarında anlatımlarda bulundu.

Çalıştay, Hayvan Hakkı Savunuculuğu Türlerin Birlikteliği, Hayvan Sağlığı ve Doğal Afetler, Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları ve Ortak Çalışma başlıklı atölye çalışmaları ile devam etti.