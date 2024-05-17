İzmitli yüzücüler ligden başarıyla döndü

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Sakarya’da organize edilen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları’nda yarışan İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü’nün 12 sporcusu da madalya kazandıKOCAELİ (İGFA) - Geleceğin şampiyonlarını yetiştiren İzmit Belediyespor Yüzme Kulübü, başarılarına devam ediyor.

İzmit Belediyespor, 10-12 Mayıs tarihleri arasında Sakarya’da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakaları’na 12 sporcu ile katıldı. Tüm yüzücüler kendi kategorilerinde barajı geçerek madalya kazandı.

BAŞARI LİSTESİ

Beril Zeyrek 50 metre serbestte altın, Ayşe Melek Vatansever 200 metre sırtta altın, Zeynep Simay Dalkılıç 200 metre kurbağlamada gümüş, Nisa Yaman 400 metre serbestte bronz, Berre Elif Topal 100 kurbağlamada bronz, Ülkü Ecrin Günay 100 kurbağlamada bronz, Zehra Arat 50 metre serbestte altın, Afra Uludağ 50 metre kurbağlamada bronz madalya, Kayra Turgun 50 metre kurbağlamada bronz, Murat Tuğra Avcı 400 metre serbestte bronz, Sercan Yıldırım 100 metre sırtta bronz ve Yusuf Yıldız 200 metre sırtta bronz madalya kazandı.