İnegöl protokolü engelliler için sahaya çıktı

İnegöl Belediyesi Engelliler Haftası kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi ve Özel Eğitim Okulları katılımıyla “Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası” düzenledi. Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban da engelliler için düzenlenen organizasyonda sahaya çıktı. Etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.BURSA (İGFA) - Tüm dünyada engellilerin topluma kazandırılması ve haklarının diğer insanlarla eşit ölçüde sağlanması, toplum içindeki engelli bireylerin güçlendirilmesi amacıyla 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası kapsamında İnegöl Belediyesi de özel bir etkinliğe imza attı. Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi ve Özel Eğitim Okulları katılımıyla bugün “Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası” düzenledi. Engelliler gününü kutlamak, tüm insanların dikkatini engelli bireylerin üzerine çekmek, onların hayatlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sunmak, engelli bireylerin sosyal hayatlarına renk katmak, toplumdaki eşitliği göstermek ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkı verilmesi amacıyla yapılan etkinlik kapsamında, İnegöl protokolü de engelliler için sahaya indi.

MAÇLAR RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Engelsiz Kalpler Futsal Turnuvası İnegöl Belediye Spor Salonunda gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi, Talha Ömer Faruk Teşik Özel Eğitim Uygulama Okulu 2. Kademe, İnegöl Belediyesi Özel Uygulama Okulu 3. Kademe, Halk Eğitim Merkezi 23 Yaş Üstü Kurs Merkezi ve Ömer Osman Çağlayan Özel Eğitim Okulu olmak üzere 5 takımın mücadele ettiği turnuvada, başlangıç vuruşunu Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban yaptı. Her takım 6’şar kişiden oluştuğu turnuvada, müsabakalar büyük heyecana sahne oldu. 5 takım arasında toplam 4 müsabaka oynandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı maçların tamamlanmasının ardından, engelli öğrenciler için ödül töreni yapıldı. Turnuvayı İnegöl Engelsiz Yaşam Merkezi kazansa da tüm engelli bireylere kupa takdim edildi.

Turnuvaya ilişkin konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Bu etkinliğimizi geçtiğimiz hafta Cuma günü yapacaktık, ancak ülkemizde acı bir olay yaşadık. Bir lise müdürümüz bir öğrenci tarafından öldürüldü. Ben buradan öğretmenimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiasına baş sağlığı diliyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyorum. Bu nedenle Cuma günü yapamadık etkinliğimizi, bugün birlikteyiz” dedi.

“TOHUM TOPRAĞA, ENGELLİ TOPLUMA EMANETTİR”

Engelliler Haftası kapsamında burada güzel müsabakalar izlediklerini de kaydeden Başkan Taban, “Çalışma arkadaşlarıma da böylesine güzel bir program hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Tabi bu bir farkındalık günüdür, engelli bireylerimizle ilgili sevgi ve desteğimizi bir güne sığdıramayız. Burada şunu hatırlatmak istiyorum; tohum toprağa, engelli topluma emanettir. Dolayısıyla bu noktada her birimize düşen görev ve sorumluluklar var. İnegöl Belediyesi olarak bizim de özel bireylerimiz için pek çok çalışma ve uygulamamız var. Özellikle değinmek gerekirse; engelli araç şarj istasyonları kurduk, engelli araçları ücretsiz bakım atölyesini kurduk, Nöbetçi Kitaphanelerimiz ve ulaşım gibi alanlarda engelli bireylere uygun alanlar sağlamaya çalıştık, yine bu minvalde spesifik çalışmalarımız oldu. Tabi bu alanda ne yapsak azdır. Sizlerin de fikir ve önerileriyle hep birlikte daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZ GÖNLÜMÜZÜN BİRİNCİSİ

Turnuvada yer alan tüm öğrencilerin kendileri için özel olduğuna dikkat çeken Taban, “Burada bir futsal turnuvası için bir aradayız. Ancak şunu ifade edeyim, buradaki tüm öğrencilerimiz bizim gönlümüzün birincisi. Her birini kutluyorum ve tebrik ediyorum. Burada bulunma cesaretini gösteren tüm engelli öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Engelliler Haftasının kutlu olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

“ENGELLİ OLMAK BİR KUSUR DEĞİLDİR”

Kaymakam Eren Arslan ise “Böyle anlamlı bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk duydum. Şunu ifade etmeliyim ki engelli olmak bir kusur değildir. Hiç kimsenin tercihi değildir. Hepimiz birer engelli adayı olarak bu toplumun içerisinde özel bireylerimizin farkında olarak ve onların kişisel gelişimleri, topluma entegrasyonları, eğitimleri anlamında hem devlet imkanlarıyla hem özel sektör eliyle yapılabilecek pek çok çalışma var. Çok şükür bunları da yapmış olmanın mutluluğu içindeyiz” diye konuştu.

Turnuvaya katılan engelli çocuklar ise yaşadıkları heyecanı şöyle anlattı: “Çok güzel bir etkinlikti. Herkese teşekkür ederiz. Oyun oynadık, çok eğlendik. Alper Taban Başkanımıza teşekkür ediyoruz.”