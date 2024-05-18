Başkan Şahin’den Gaziantep FK'ya moral ziyareti!

Gaziantep FK’nın oyuncu kadrosuyla Fatih Karagümrük maçı öncesi antrenman sahasında bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oyunculara moral konuşması yaparak, baklava ikram etti.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek Gaziantep FK’yı ziyaret etti. İlk etapta kulüp binasında yönetimle bir araya gelen Başkan Şahin, daha sonra antrenman sahasında futbolcularla buluştu.

Ligde 36 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan ve alt sıralardan uzaklaşması için büyük öneme sahip olan bu karşılaşma öncesi Gaziantep ekibine moral veren Başkan Fatma Şahin’e ziyaretinde Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen eşlik etti.

VALİ ÇEBER: GÖNLÜMÜZ, RUHUMUZ, DUALARIMIZ SİZLERLE

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, burada yaptığı konuşmada bu ziyaretlerinin tüm şehri temsil ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Tüm şehrin selamlarıyla, sevgileriyle her birinin iyi dilekleriyle bugün buraya geldik. Bir kez daha size ne kadar güvendiğimizi, bu şehir için bu takımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissettirmek için geldik. Gönlümüz, ruhumuz, dualarımız sizlerle. İnşallah yarınki maçı alarak bu seneki amacımızı gerçekleştireceğiz. Siz neler yapacağınızı bir önceki maçınızda gösterdiniz. Yarın konunun assolistleri olan sizlerle sayesinde bu şehri hep beraber güldüreceğiz.”