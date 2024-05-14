MARSU selin vurduğu Hatay’da

Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı MARSU ekipleri, selin etkili olduğu Hatay’a giderek, selden mağdur olan vatandaşların yaralarını sarıyor. Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MARSU) ekipleri, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da etkili olan aşırı yağışların ardından yaşanan sel felaketinden etkilenen bölgede çalışmalarda yer aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışmalara destek vermek üzere Hatay’a giden MARSU ekipleri, sel felaketinde oluşan olumsuzlukların ortadan kaldırılması çalışmalara katıldı.

MARSU ekipleri, 2 gündür su baskını olan Hatay ilinde tahliye işlemlerini gece gündüz sürdürüyor. Özverili bir şekilde çalışmalarda yer alan MARSU ekipleri, selden dolayı mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

MARSU, 2 araç ve 4 personelle sel felaketi yaşanan bölgede çalışmalara destek veriyor.