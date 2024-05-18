Mudanya'da pazar yeri kararı

Mudanya Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda Mudanya Dolgu Alanı’nda bulunan Kapalı Pazar Yeri’nin yeniden kullanıma açılması oy birliği ile kabul edildi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2’nci oturumu Tirilye Kültür Merkezi’nde Belediye Başkanı Deniz Dalgıç başkanlığında gerçekleştirildi. 4 gündem ve 3 gündem dışı maddenin karara bağlandığı toplantıda, 2019 yılında kapatılan Dolgu Alanı’nda bulunan Kapalı Pazar Yeri’nin yeniden kullanıma açılması oy birliği ile kabul edildi. Başkan Dalgıç, nihai hedeflerinin her yerden kolayca ulaşılabilecek ve haftanın yedi günü çalışan bir pazar yeri açmak olduğunu belirterek, “Önümüzdeki süreçte kentsel dönüşüm ile beraber Mudanya’nın merkezi bir noktasında yeni bir kapalı pazar yeri yapmayı planlıyoruz” dedi.

“MUDANYA’YA YAKIŞIR BİR BELEDİYE BİNASI YAPACAĞIZ”

Meclis toplantısında eski belediye binasının riskli ve çürük olduğunu belirten Dalgıç, ilk fırsatta binayı yıkarak, güzel ve Mudanya’ya yakışır bir bina yapmak istediklerini söyledi. Göreve geldiği ilk günden itibaren kullanmadığı iki adet makam aracını da satışa çıkarmak istediğini ifade eden Dalgıç, mali açıdan zor durumda olduklarını, ancak bu zorlukları iyi bir finansman modeli ile aşacaklarını söyledi. Toplantıda ayrıca İller Bankası’ndan kredi çekilmesi için Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’a yetki verildi.