Ticaret'ten kalite denetimine iki ürün eklendi

Yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi amacıyla geleneksel tarım ürünlerine yönelik Ticaret Bakanlığı'nca yapılan ticari kalite denetimine şeftali ve brokoli de dahil oldu.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme kapsamında şeftaliyle ilgili standart değişikliği ve yıllar içinde ihracatta yaşanan artış çerçevesinde tebliğde değişiklikler yapılarak, şeftali ve brokoli de denetim kapsamına alındı.

Söz konusu değişikliğe ilişkin tebliğin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.