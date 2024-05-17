Sanal gençlik 'yola çık'ıyor

Eker I Run, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamak amacıyla sanal gençlik koşusu düzenliyor.BURSA (İGFA) - Eker Süt Ürünleri tarafından, 11 yıldır Bursa’da ekim ayının ilk pazar günü düzenlenen Eker I Run Koşusu, sadece bir güne sığmayarak yılın özel günlerini de sahipleniyor. Eker I Run, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024’te de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak için anlamlı bir etkinliğe imza atıyor.

Eker I Run, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerini ve bağımsızlığını simgeleyen 19 Mayıs 1919'un anısını yaşatmak ve genç nesillerin bu değerleri daha iyi anlamalarını sağlamak amacıyla koşu sporunu sanal parkura taşıyan bir etkinlik gerçekleştiriyor.

"Sanal Gençlik Koşusu için Yola Çık" söylemiyle yapılan etkinlikte, Bandırma Vapuru'nun Samsun'a ulaştığı mesafe hedefleniyor. Yaklaşık 750 km'lik mesafe sembolik olarak ele alınırken, söz konusu yolun katılımcılarla beraber sanal bir parkurda tamamlanması amaçlanıyor.

KOŞU SEVERLER, ETKİNLİĞE NASIL KATILACAK?

Eker I Run 19 Mayıs Sanal Gençlik Koşusu; katılımcıların istediği yerde, belli bir mesafede yaptığı koşu ya da yürüyüşü GPS özelliği olan bir spor saati veya cep telefonu uygulaması yardımıyla ölçmesi ve bu veriyi yarış sitesine yüklemesi esasına dayanıyor. 21 Mayıs'a kadar herhangi bir yerde yapılacak yürüyüşün ya da koşununun yüklenmesiyle etkinliğe katılmak mümkün oluyor.

Koşu veya yürüyüş mesafesi için 3 farklı seçenek bulunuyor: 1.9K, 19K koşu ya da yürüyüş yüklenebildiği gibi Limitsiz Parkur seçeneği ile hafta boyunca yapılan koşu ve yürüyüşler yüklenerek, Samsun’a doğru limitler zorlanabiliyor.

Katılımcılar, 11. Eker I Run - 19 Mayıs Sanal Gençlik Koşusu’na www.ekerkosu.com/yolacik adresinden kayıt olabiliyor.