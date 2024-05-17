20 bin sözleşmeli öğretmenin atama başvurusu

Millî Eğitim Bakanlığı'nca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru duyurusu yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı duyuruldu. Öğretmen adayları başvuru aşamasında atanmak istedikleri öğretmenlik alanına uygun mezuniyet belgelerini sisteme yükleyerek sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihinde bulunacağı, sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezlerinin de 10 Haziran 2024 tarihinde ilan edileceği kaydedildi.

Sözlü sınavların ise1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlayacağı belirtildi.

Söz konusu Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Duyurusuna ulaşmak için tıklayabilirsiniz.