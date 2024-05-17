Temren hedefleri imha etti

Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nda, Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterlerden atılan yerli ve milli Temren füzesi ile hedefler imha edildi.ANKARA (İGFA) - Milli teknolojiler Denizkurdu-II/24 Tabikatı'nda yer aldı.

Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Güçlü sistemler, güçlü ordu, güçlü Türkiye!" mesajı verildi.

Roketsan tarafından taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi TEMREN'in de Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nda görevini başarıyla icra ettiği kaydedildi.