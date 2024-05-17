Son Dakika
Temren hedefleri imha etti
Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nda, Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterlerden atılan yerli ve milli Temren füzesi ile hedefler imha edildi
GÜNDEM 17.05.2024, 18:02
Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nda, Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterlerden atılan yerli ve milli Temren füzesi ile hedefler imha edildi.ANKARA (İGFA) - Milli teknolojiler Denizkurdu-II/24 Tabikatı'nda yer aldı.
Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Güçlü sistemler, güçlü ordu, güçlü Türkiye!" mesajı verildi.
Roketsan tarafından taarruz helikopterlerinden kullanım için geliştirilen Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi TEMREN'in de Denizkurdu-II/24 Tatbikatı'nda görevini başarıyla icra ettiği kaydedildi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Sivasspor
|37
|51
|8. Alanyaspor
|36
|50
|9. Rizespor
|36
|49
|10. Antalyaspor
|36
|45
|11. A.Demirspor
|36
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|88
|2. Arsenal
|37
|86
|3. Liverpool
|37
|79
|4. Aston Villa
|37
|68
|5. Tottenham
|37
|63
|6. Chelsea
|37
|60
|7. Newcastle
|37
|57
|8. M. United
|37
|57
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|37
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|93
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Girona
|36
|75
|4. Atletico Madrid
|36
|73
|5. Athletic Bilbao
|36
|62
|6. Real Sociedad
|36
|57
|7. Real Betis
|36
|56
|8. Villarreal
|36
|51
|9. Valencia
|36
|48
|10. Getafe
|36
|43
|11. Deportivo Alaves
|36
|42
|12. Sevilla
|36
|41
|13. Osasuna
|36
|41
|14. Las Palmas
|36
|38
|15. Rayo Vallecano
|36
|38
|16. Celta Vigo
|36
|37
|17. Mallorca
|36
|36
|18. Cadiz
|36
|32
|19. Granada
|36
|21
|20. Almeria
|36
|17
Röportaj & Söyleşi Tümü