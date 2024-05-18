AVPAL öğrencilerinden muhteşem kutlama

Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutladı.BURSA (İGFA) - Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Günler öncesinden başlayan kutlama etkinliklerine kentin gözde eğitim kurumlarından biri olan Ahmet Vefik Paşa Anadolu lisesi öğrencileri de ortak oldu.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte muhteşem bir şova imza atan AVPAL’lı gençler alkış yağmuruna tutuldular. Gösteriler, variller eşliğinde gerçekleştirilen ritim şov ile başladı. Ritim şovun sonunda muhteşem bir de sürpriz geldi.

Kıyafetlerinin altına giydikleri kırmızı beyaz renkteki Türk bayrağını simgeleyen tişörtlerle şova devam eden liseli gençler, öğretmenlerine ve arkadaşlarına duygulu anlar yaşattı.

Muhteşem gösterinin ardından bu kez de sahnede AVP Anadolu Lisesi’nin yetenekli gençlerinden oluşan AVPAL orkestrası yer aldı.

Gençlerden kurulu orkestraya en büyük destek ise okul arkadaşlarından geldi. Sahnede rock müziğin sevilen şarkılarını seslendiren Yiğit, Yağız, Musa İlker İlayda ve Ayşenur performanslarıyla büyük beğeni topladı. Arkadaşlarının çaldığı hareketli şarkılara danslarıyla eşlik eden AVP’li gençler bayramın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Gençlere Ahmet Vefik Paşa Lisesi Okul Müdürü Sinan Demir de destek verdi. Demir,” Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından olan 19 mayısı coşkuyla kutladık. Öğrencilerimizi ve müzik öğretmenimizi tebrik ediyorum” dedi.

Demir, 2 Haziran’da gerçekleşecek olan LGS sınavında başarılı olan öğrencileri de AVP’ye beklediklerini kaydetti. Müzik öğretmeni Büşra Güler, “Orkestramız henüz çok yeni . Dört aylık bir çalışma sonunda öğrencilerimin böylesine anlamlı bir günde sahnede olmaları gerçekten gurur verici” diye konuştu.