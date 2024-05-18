Son Dakika
Nevşehir Belediyesi sebze fidesi dağıtacak
Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli türde 50 bin sebze fidesi ücretsiz olarak dağıtılacak Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)Tüketen değil üreten belediyecilik anlayışıyla hareket eden Nevşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek amacıyla bugün vatandaşlara 50 bin sebze fidesi dağıtacak Tarık Kesekçi Parkı (Gülbahçe Park) önünde gerçekleştirilecek olan fide dağıtımı saat 15 00’te başlayacak
YAŞAM 18.05.2024, 08:09
Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli türde 50 bin sebze fidesi ücretsiz olarak dağıtılacak.
Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)
Tüketen değil üreten belediyecilik anlayışıyla hareket eden Nevşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek amacıyla bugün vatandaşlara 50 bin sebze fidesi dağıtacak.
Tarık Kesekçi Parkı (Gülbahçe Park) önünde gerçekleştirilecek olan fide dağıtımı saat 15.00’te başlayacak.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|36
|99
|2. Fenerbahçe
|36
|93
|3. Trabzonspor
|36
|61
|4. Başakşehir
|36
|58
|5. Beşiktaş
|36
|55
|6. Kasımpasa
|36
|52
|7. Sivasspor
|37
|51
|8. Alanyaspor
|36
|50
|9. Rizespor
|36
|49
|10. Antalyaspor
|37
|48
|11. A.Demirspor
|37
|44
|12. Samsunspor
|36
|42
|13. Kayserispor
|36
|41
|14. Konyaspor
|36
|40
|15. Ankaragücü
|36
|39
|16. Gaziantep FK
|36
|38
|17. Hatayspor
|36
|37
|18. Karagümrük
|36
|37
|19. Pendikspor
|36
|36
|20. İstanbulspor
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|88
|2. Arsenal
|37
|86
|3. Liverpool
|37
|79
|4. Aston Villa
|37
|68
|5. Tottenham
|37
|63
|6. Chelsea
|37
|60
|7. Newcastle
|37
|57
|8. M. United
|37
|57
|9. West Ham United
|37
|52
|10. Brighton
|37
|48
|11. Bournemouth
|37
|48
|12. Crystal Palace
|37
|46
|13. Wolves
|37
|46
|14. Fulham
|37
|44
|15. Everton
|37
|40
|16. Brentford
|37
|39
|17. Nottingham Forest
|37
|29
|18. Luton Town
|37
|26
|19. Burnley
|37
|24
|20. Sheffield United
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|36
|93
|2. Barcelona
|36
|79
|3. Girona
|36
|75
|4. Atletico Madrid
|36
|73
|5. Athletic Bilbao
|36
|62
|6. Real Sociedad
|36
|57
|7. Real Betis
|36
|56
|8. Villarreal
|36
|51
|9. Valencia
|36
|48
|10. Getafe
|36
|43
|11. Deportivo Alaves
|36
|42
|12. Sevilla
|36
|41
|13. Osasuna
|36
|41
|14. Las Palmas
|36
|38
|15. Rayo Vallecano
|36
|38
|16. Celta Vigo
|36
|37
|17. Mallorca
|36
|36
|18. Cadiz
|36
|32
|19. Granada
|36
|21
|20. Almeria
|36
|17
Röportaj & Söyleşi Tümü