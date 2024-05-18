Nevşehir Belediyesi sebze fidesi dağıtacak

Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara çeşitli türde 50 bin sebze fidesi ücretsiz olarak dağıtılacak.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Tüketen değil üreten belediyecilik anlayışıyla hareket eden Nevşehir Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve geliştirmek amacıyla bugün vatandaşlara 50 bin sebze fidesi dağıtacak.

Tarık Kesekçi Parkı (Gülbahçe Park) önünde gerçekleştirilecek olan fide dağıtımı saat 15.00’te başlayacak.