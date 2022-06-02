CHP'li Ağbaba Bursa'dan eleştirdi

Bir dizi ziyaretler için Bursa'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ülke gündemine yönelik yaptığı eleştirilerin hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan vardı. Siyasetin dilinin dün itibariyle bir seviye daha düştüğünü belirten Ağbaba, "Bu ülkede ki en büyük ahlak problemi Cumhurbaşkanının dili ve üslubudur" dedi.BURSA (İGFA) - CHP Esnaf ve Sanatkarlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bursalılarla buluştu.

CHP’li Ağbaba’nın Bursa programı, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (BESOB) başladı. BESOB Başkanlığı'na seçilen Fahrettin Bilgit ve yönetimine başarılar dileyen Ağbaba, partinin esnaf politikalarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Ağbaba, CHP iktidarında esnafın bugün yaşadığı tüm sorunların çözüleceğini öne sürerek, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP iktidarında Esnaf Bakanlığı kurulacağı yolundaki sözlerini hatırlattı.

Daha sonra CHP Bursa İl Başkanlığı'na geçen Ağbaba, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Milletvekili Ağbaba, Bursa'da yapılması planlanırken İstanbul'a alınan Milletin Sesi mitingini de anımsatarak "Bursa'ya bir miting borcumuz var, yapacağız" dedi.

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, Bursa Milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey ile ilçe başkanlarının da eşlik ettiği Ağbaba'nın gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “çürük” ve “sürtük” sözleri vardı.

Türkiye’de dün itibariyle siyasetteki seviyenin daha da geriye gittiğini vurgulayan Veli Ağbaba, “Siyasetin dili dün itibariyle bir seviye daha düştü. Erdoğan’ın daha önce de söylediği çirkin ifadeler vardı. En baştan söyleyeyim. Gezi Türkiye’nin onuru ve şerefidir. Gezi’ye AKP ve MHP’li insanların çocukları da katıldı. Bahçeli her ne kadar bunları inkâr etse de ben onu MHP’li dedelere, ninelere havale ediyorum" diye konuştu. Ağbaba, küfür ve tehdit ve kendi vatandaşı ile kavga etmenin Erdoğan’ın karakterinde var olduğunu iddia etti.

Ağbaba, gündeme dair değerlendirmesinde, kamuoyunda sosyal medya yasası olarak bilinen ve sansüre yol açacağı düşünülen kanun teklifine dair konuştu. Ağbaba, “Sosyal medyayı yasaklasalar da ne yaparlarsa da yapsalar, AKP gidiyor. Bunların en fazla oyu yüzde 35’i geçmiyor. Erdoğan’ın oyu daha düşük…” dedi.