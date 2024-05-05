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Türk Hava Kuvvetleri NATO Uzay Sempozyumu'nda
1’inci NATO Uzay Sempozyumu, Fransa’nın Toulouse kentinde NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi
DÜNYA 05.05.2024, 12:40
1’inci NATO Uzay Sempozyumu, Fransa’nın Toulouse kentinde NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 1. NATO Uzay Sempozyumu'na Hava Kuvvetleri Komutanlığı da katıldı.
2019 yılında Londra’da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi’nde, uzayın NATO’da 5’inci harekât ortamı ilan edilmesi sonrasında ilk kez gerçekleştirilen sempozyumun konusu “Uzay Harekât Ortamında Caydırıcılık, Savunma ve Dayanıklılık” olarak belirlenmişti.
Sempozyuma Hava Kuvvetleri Komutanlığımız da katıldı.
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