Son Dakika

500 milyar dolarlık sektör İstanbul'da buluşuyor

Hırdavat fuarı için 90 ülkeden 3 bini aşkın yabancı ziyaretçi İstanbul'a geliyor

EKONOMİ 05.05.2024, 12:53
500 milyar dolarlık sektör İstanbul'da buluşuyor

Hırdavat fuarı için 90 ülkeden 3 bini aşkın yabancı ziyaretçi İstanbul'a geliyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrasya'nın Hırdavat Fuarı olan Hardware Eurasia; İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ve RX TÜYAP iş birliği ile 9 Mayıs'ta kapılarını açacak.

90 ülkeden 25 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçinin beklendiği Avrasya Hırdavat Fuarı, Fastener Expo Eurasia Fuarları ile eş zamanlı olarak düzenlenecek.

12 milyar dolar seviyelerinde ihracat kapasitesiyle hırdavat sektörünün ev sahipliği yaptığı fuarın gelecek açısından çok büyük öneme sahip olduğuna dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Türkiye'nin gelecekte hırdavat sektörünün dünyadaki önemli merkezleri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek üretici, distribütör ve dağıtıcı firmalarla birlikte dünyada hırdavatın merkezinin İstanbul ve Türkiye olması yönünde buluşmalara, fuarlara devam ettiklerini kaydetti. 500 milyar dolarlık dünya hırdavat pazarından Türkiye'nin yüzde 2 seviyesinde pay aldığının bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, "Türkiye pazar payını artırmak için büyük bir fırsat yakalamış durumda. Hardware Eurasia Fuarını ve İstanbulu hırdavat endüstrisinin dünyadaki merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Avrasya Uluslararası Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia, Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (HISİAD) sektör duayenliği ve RX Tüyap iş birliğiyle, İstanbuldaki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde hırdavat endüstrisinin tüm bileşenlerini bir araya getiriyor. Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan fuar 9-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Geçen yıl olduğu gibi Fastener Expo Eurasia Fuarıyla eş zamanlı düzenlenecek Hardware Eurasiaya; Orta Doğuda Suudi Arabistan odaklı olmak üzere 14 ülkede ve Almanyada da yapı marketler özelinde tanıtımı yapılarak 90 ülkeden 25 binin üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçi bekleniyor. 2023 yılında da yapı market, beyaz eşya, enerji ve güç üretimi, otomotiv sektörü yetkililerinin yoğun ilgisi ile güçlü iş bağlantılarının kurulmasına olanak sağlayan fuar, bu yıl da sektör profesyonellerinin buluşma noktası olma misyonuyla yoluna devam ediyor

Türkiye'nin lider hırdavat üretici firmalarını aynı çatı altında toplayarak ticaret bağları güçlü coğrafyalardan profesyonel ziyaretçiler ile her yıl İstanbul'da buluşturan bir ihtisas fuarı olan Avrasya Uluslararası Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia'da temel hedefin; katılımcı firmaların üretim kapasitelerini, teknoloji kullanımlarını yerli ve yabancı hedef kitlelere tanıtmak, yeni ihracat pazarları oluşturmak ve sektörün ihracat hedeflerini yükseltmesine katkı sağlayacak platformu yaratmak olduğunu vurgulayan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, Hardware Eurasia Fuarını uluslararası bir fuar haline getirmek ve bu hedef doğrultusunda çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

Çevre ülkeler ve dünyada gelişen fırsatlarla ilgili böylesi dev bir organizasyonun üçüncü kez düzenlendiğinin bilgisini paylaşan Tecdelioğlu,  özellikle pandemi sonrası oluşturulan değişikliklerle ilgili hırdavat ürünleri de çok ciddi değiştiğini söyledi.

Yaklaşık 12 milyar dolarlık ihracatı olan hırdavat sektörünün 2024 yılı Ocak-Mart dönemi ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1,9 artışla 2,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise Almanya, Rusya ve Irak oldu. İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından hazırlanan sektörün ihracat artış oranları ile bir sonraki ay beklentisinin de yer aldığı "TR-METALENDEKS: Türkiye Metal Sanayi İhracat Endeksi" sonuçlarına göre; Hırdavat ihracatı miktar ve değer endeksleri mart ayında yükseldi. Rapora göre, miktar endeksi iki ay üst üste artış göstererek mart ayında 407 bin 774 ton ihracat yapıldı. Aylık ihracatın yeniden 1 milyar doların üzerine çıktığının belirtildiği sonuçlara göre miktar olarak ihracatta artışlar talep tarafında toparlanma için sinyal verdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 58
4. Ahlatçı Çorum FK 33 56
5. Bodrumspor 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Boluspor 33 50
8. Bandırmaspor 33 48
9. Gençlerbirliği 33 48
10. Erzurumspor 33 45
11. Manisa FK 33 40
12. Keçiörengücü 33 40
13. Ümraniye 33 38
14. Adanaspor 33 36
15. Şanlıurfaspor 33 35
16. Tuzlaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 8
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 36 68
5. Tottenham 34 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Wolves 36 46
12. Brighton 35 45
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 34 43
11. Osasuna 34 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 34 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 34 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 34 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14