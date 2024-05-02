Binali Yıldırım Sakarya'da

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı ve Türkiye'nin son başbakanı Binali Yıldırım'ı ağırladığı ziyarette, Sakarya'nın Türkiye Yüzyılı'nın en parlak şehirleri arasında yer alması için tüm gayreti ortaya koyacaklarını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı, ülkenin son Başbakanı (27. dönem) olan Binali Yıldırım'ı konuk etti. Yıldırım, Yusuf Alemdar'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek "hayırlı olsun" temennilerini iletti.

Ziyarette Vali Yaşar Karadeniz, Milletvekili Ali İnci ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ile genel sekreter yardımcıları da yer aldı.

Başkan Yusuf Alemdar ise Sakarya'da yeni dönemin başarılarla ve hizmetle dolu geçmesi için gayretle çalışacaklarını ifade ederek, “Eski Başbakanımızın ziyareti ve güzel temennilerinden memnuniyet duyduk. Bu vesileyle Sakarya'da hizmetle, başarıyla dolu bir dönem başladığını ifade ediyoruz. Sakarya'nın Türkiye Yüzyılı'nın en parlak şehirleri arasında yer alması için tüm gayretimizi ortaya koyacağız. Vatandaşımızın hayatına dokunacak, her alanda yeni ve çözüm odaklı projelerimiz var. İnşallah örneklerini en kısa sürede 1 milyon vatandaşımız da görecektir. Memleketimize hayırlı hizmetler üretmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım ise Sakarya'nın Yusuf Alemdar yönetiminde geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğini kaydederek, başarılar diledi. Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.