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Bursa Keles'te bu yemek 671’inci kez pişecek
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak yapılan Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Dede Aşk Evi bu yıl 671 defa pişecek bursaekspress
YAŞAM 05.05.2024, 12:01
Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'nde her yıl geleneksel olarak yapılan Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Dede Aşk Evi bu yıl 671 defa pişecek.bursaekspress.com / BURSA (İGFA) - Keles ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi'nde 670 yıldan beri yapılan ve geleneksel hale gelen bu yıl ise 671'inci kez düzenlenecek.
Hıdırellez etkinliği bu yıl 5 Mayıs 2024 tarihinde Sorgun Köyü'nde yapılacak.
Sorgun Mahallesi Dernek başkanı Muharrem Ulutaş, tüm Bursalıları ve tüm hemşerilerimiz geleneksel etkinliğe davet etti.
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