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AK Parti yerelde iş birliği için DSP ve BBP ile görüşecek
SİYASET 16.01.2024, 15:30
31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için iş birliği görüşmelerini sürdüren AK Parti heyeti, bugün de Demokratik Sol Parti ve Büyük Birlik Partisi heyetleri ile ayrı ayrı görüşecek.ANKARA (İGFA) - AK Parti genel merkez nezdinde yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor.
Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre AK Parti ve DSP heyetlerinin görüşmesi saat 20.00'de başlayacak. Büyük Birlik Partisi heyeti ile görüşme de saat 21.30'da genel merkezde gerçekleşecek.
Görüşmelerde yerel seçimde iş birliği değerlendirmesi yapılacak.
Hatırlanacağı gibi daha önce şehit haberleri dolayısıyla ertelenen AK Parti'nin Ankara'da düzenleyeceği aday tanıtım toplantısı da 18 Ocak Perşembe günü saat 14.00'de gerçekleşecek.
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