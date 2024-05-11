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AK Kayserili kadınlar Gazze için toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı’nın Anneler Günü öncesi, ‘Gazze’de Anne Olmak’ konulu gerçekleştirdiği basın açıklamasına katıldı Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Cumhuriyet Meydanı’nda AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar’ın basın açıklaması yaptığı programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve partililer katıldı AK Partili kadınların her zaman yanında yer alan Başkan Büyükkılıç, insanlığın yürek acısı haline gelen Filistin’in ve Gazze’nin acısını hisseden ve destek olan tüm kadınlara duyarlı davranışları için de teşekkür etti AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, basın açıklamasında “Pazar günü Anneler Günü Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor Anneler Günü, öksüzlerin ve annelerini kaybedenlerin ağır imtihanı fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda, Filistin’de, Gazze’de, Refah’ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı” dedi Başkan Koşar, her canın tek, her canın biricik ve bir cana kıyanın tüm insanlığa kıymış gibi olduğunun altını çizerek, “Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyorlar Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum; her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir” diye konuştu Filistin Sağlık Bakanlığı’nın 5 Mayıs’ta yaptığı açıklamaya göre İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 37 bin 683 kişinin vefat ettiğine, 78 bin 18 kişinin yaralandığına ve BM raporuna göre Gazze’de 9 bin kadının hayatını kaybettiğine dikkat çeken Koşar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın BM ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz” ifadelerini kullandı Başkan Koşar, anneler olarak İsrail’e çağrıda bulunduklarını belirterek, ateşkes için bir adım beklediklerini kaydetti ve 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayakta olduklarını söyledi Koşar, “Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek” dedi Kadınlar da basın açıklamasında İsrail’in zulmüne tepkilerini ‘Anne Katili İsrail’, ‘Daha Kaç Annenin Yüreği Yanacak?’, ‘İsrail Katliama Son Ver’ ve ‘Gazze’de Anne Olmak’ yazılı dövizler taşıyarak gösterdiler

YAŞAM 11.05.2024, 09:15
AK Kayserili kadınlar Gazze için toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanlığı’nın Anneler Günü öncesi, ‘Gazze’de Anne Olmak’ konulu gerçekleştirdiği basın açıklamasına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Cumhuriyet Meydanı’nda AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar’ın basın açıklaması yaptığı programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve partililer katıldı.

AK Partili kadınların her zaman yanında yer alan Başkan Büyükkılıç, insanlığın yürek acısı haline gelen Filistin’in ve Gazze’nin acısını hisseden ve destek olan tüm kadınlara duyarlı davranışları için de teşekkür etti.

AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, basın açıklamasında “Pazar günü Anneler Günü. Günlerdir her yerde tatlı bir telaş yaşanıyor. Anneler Günü, öksüzlerin ve annelerini kaybedenlerin ağır imtihanı fakat bir yandan da dünyanın orta yerinde, yanı başımızda, Filistin’de, Gazze’de, Refah’ta yaşanan soykırım nedeniyle anne olmak hiç bu kadar zor olmamıştı” dedi.

Başkan Koşar, her canın tek, her canın biricik ve bir cana kıyanın tüm insanlığa kıymış gibi olduğunun altını çizerek, “Biz bugün okuldan gelecek çocuklarımızı, Gazzeli anneler ise çocuklarına verecek bir lokma ekmeği bekliyorlar. Bizler karışmasın diye çocuklarımızın defterlerine, kitaplarına isim yazarken Gazzeli anneler ise cesetleri teşhis edilebilsin diye çocuklarının kollarına isim yazıyor. Bir kadın, bir anne olarak çok net ifade ediyorum; her can tek, her can biricik ve bir cana kıyan tüm insanlığa kıymış gibidir” diye konuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın 5 Mayıs’ta yaptığı açıklamaya göre İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 37 bin 683 kişinin vefat ettiğine, 78 bin 18 kişinin yaralandığına ve BM raporuna göre Gazze’de 9 bin kadının hayatını kaybettiğine dikkat çeken Koşar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın BM ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz” ifadelerini kullandı.

Başkan Koşar, anneler olarak İsrail’e çağrıda bulunduklarını belirterek, ateşkes için bir adım beklediklerini kaydetti ve 81 ilde AK Partili kadınlar olarak Gazzeli anneler için dimdik ayakta olduklarını söyledi. Koşar, “Yeter artık İsrail, kanlı ellerini sivillerin, annelerin, çocukların üzerinden çek” dedi.

Kadınlar da basın açıklamasında İsrail’in zulmüne tepkilerini ‘Anne Katili İsrail’, ‘Daha Kaç Annenin Yüreği Yanacak?’, ‘İsrail Katliama Son Ver’ ve ‘Gazze’de Anne Olmak’ yazılı dövizler taşıyarak gösterdiler.

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