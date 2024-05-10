Konak Belediyesi’nin toplanacak meclis salonu yok

Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği Fırsatlar ve Tehditler Çalıştayı, Kocaeli Bilim Merkezinde başladı.www.haberinioku.com.tr / İZMİR (İGFA) - AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş,Konak Belediyesi Meclisi’nin toplanacağı bir salonunun dahi olmadığını dile getirdi. Yunus Karakaya’nın hazırlayıp sunduğu”NGÜNDEM”programına konuk olan AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş önemli açıklamalar da bulundu.Daha önceki dönemlerde Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda toplandığına dikkat çeken Başdaş”Meclis toplantıları Eşrefpaşa nikah salonunda yapılıyor. Grup toplantıları ise trajikomik olacak ama AK Parti Damat Odası, CHP grubu ise gelin odasında yapılıyor ”dedi

Konuşmasında seçim sonuçlarını da değerlendiren Bağdaş” Nerede hata yaptık Neyi anlatamadık seçmen bize niye oy vermedi gibi bir araştırmanız olmuştur. Ben raporumu hazırladım İl teşkilatımızagönderdim yani biz nerede eksik yaptık, nerede hata yaptık onları irdeledik. Âmâ CHP’nin uyguladığı mahalle baskısını bir türlü kıramadık. Yeni dönemde Konak halkın bize verdiği muhalefet görevini en iyi şeklinde yapmaya devam edeceğiz ”şeklinde konuştu

KONAK BELEDİYESİNE DAVA AÇTIK Konak’ın en değerli mal varlıklarının gasp edildiğini kaydeden Başdaş, “Bu taşınmazlar Konak Belediyesi yeni hizmet binasının yapımı karşılığında verilmişti. Hizmet binası ile ilgili protokolde Büyükşehir tarafından 200 milyon TL ödeneceği yazılı. Konak Belediye Başkanı sayın Nilüfer Mutlu, mecliste bugüne kadar sadece 1 milyon TL ödendiğini bizzat açıkladı. Bu durum Konak’ı sahipsiz bırakmaktır. Kabul edilemez” diye konuştu.

Yenişehir Pazaryeri, Göztepe Otoparkı ve Alanyalı Han’ın İBB’ye geçmesi ve Konak Belediyesi’nin konuyla ilgili girişimde bulunmaması durumunda konuyu mahkemeye taşıyacaklarını daha önceki açıklamalarında da söylediklerini hatırlatan Başdaş, “Konuyu mahkemeye taşıyoruz davamızı açtık. Konak’ın en değerli üç alanı kaybediliyor. Biz AK Parti olarak bu yerlerin Konak’ta kalması için sürekli gayret içinde olduk. Gelinen noktada uyulmayan bir protokol var ve Konak’ın hiçbir kazanımı yok. Oysa Yenişehir Pazaryeri’nin STK merkezi, Roman Kültür Merkezi ve pazaryeri olarak yeniden inşası o bölgeye ve Konak’a müthiş değer katacak. Burası 8 dönümlük bir alan ve tahminen değeri 500 milyon TL civarında yapılaşma için son derecede uygun bir yer. Diğer iki taşınmazı da düşündüğümüzde 200 milyon TL karşılığında Konak’ın gözbebeği alanların kaybedildiği görülüyor. Bu konunun peşini bırakmayacağız” dedi

Başdaş, yerel seçimlere 20 gün kala Yenişehir Pazaryeri’nin tapusunun Büyükşehir’e devredildiğini de vurgulayarak, “Konak’a ödenmeyen para ve alelacele devredilen tapular var. Burada Konak halkına bir açıklama bile yapılmıyor. Neticede Konak halkının Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan da olduğunu görüyoruz. Belediye meclis toplantısını adeta sığıntı bir yerde yapan, her bir hizmet birimi apayrı bir yerde olan bir belediyemiz var. Üstüne bir de Konak için büyük değer taşıyan yerler kaybedildi” sözlerine ekledi.