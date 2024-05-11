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Bingöl polisi trafik kazasında ölen gencin ailesini yalnız bırakmadı
Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü programlarına devam ediyor
GÜNDEM 11.05.2024, 09:01
Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü programlarına devam ediyor.BİNGÖL GÜNCEL TV / BİNGÖL (İGFA) - Trafik polisleri, 5 ay önce kent merkezinde trafik kazasında hayatını kaybeden Diyar Sönmez'in (24) ailesini evlerinde ziyaret etti. Aileyi yalnız bırakmayan polis ekipleri, Diyar Sönmez'in anne ve babasıyla da sohbet etti. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aile, polis ekiplerine teşekkür etti.
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