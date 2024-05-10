İletişim'den 'zarar' iddialarına yanıt

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 2022 yılını 1 milyar 860 milyon 438 bin lira zararla kapattı" iddialarının dezenformasyondan ibaret olduğu bildirildi.ANKARA (İGFA)- İletişim Başkanlığı'nın 2022 Yılını zararla kapattığı iddialarına dair açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kar amacı taşıyan bir kurum/kuruluş veya ticari işletme olmadığının altı çizilen açıklamada, "Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar” içerisinde yer alan bir kamu kurumudur. Bu kapsamda İletişim Başkanlığı’nın kar ya da zarar etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Başkanlığımız, yıl içerisinde hayata geçireceği faaliyetler için kendisine bütçeden tahsis edilen ödeneği kullanmaktadır. Bahse konu haberlerde yer alan 2022 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda bütçe giderlerinin hangi kalemlerde yapıldığı tüm şeffaflığıyla yer almaktadır" denildi.

İletişim Başkanlığı'nın mevzuatlar kapsamında faaliyet geliri bulunmamakta, elde edilen vergi gelirleri (Damga Vergisi vb.) Hazine ve Maliye Bakanlığı veznelerine gelir kaydedildiği belirtilen açıklamada, ilgili Kanuna göre Genel Bütçeli Kurum olmamızdan ötürü herhangi bir faaliyet sonucu elde edilen gelir kalemlerinin bulunmadığını, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.