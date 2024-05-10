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İstanbul'da Başkonsoloslar buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle, ‘Başkonsoloslar Buluşması’nda bir araya geldi

GÜNDEM 10.05.2024, 19:07
İstanbul'da Başkonsoloslar buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da görev yapan yabancı ülke misyon şefleriyle, ‘Başkonsoloslar Buluşması’nda bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Sarıyer Yeniköy’deki Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen buluşmada konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeminin büyük bölümünü İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına ayırdı.

Binlerce İsrail vatandaşının hükümetlerinin ateşkesi kabul etmesi için gösteriler düzenlediğini ifade eden Başkan İmamoğlu, "Bugüne kadar 14 bini çocuk, 34 bin kişi hayatını kaybetti. Netanyahu'nun bu sözde ‘varoluşsal savaşı’ daha kaç cana mal olacak? İsrail 'topyekûn zafer' peşinde, Batı da bu katliamı seyrediyor. Bu, tırnak içinde ‘zafer kotası’nın, İsrail’e açılan kredinin sınırı nedir? Daha kaç kişinin hayatını kaybetmesi gerekecek?” diye sordu

“İSRAİL’İN BU PERVASIZ TUTUMU, DÜNYADA ANTİSEMİTİZMİ YAYGINLAŞTIRMAKTADIR”

Yaşanan zor dönemde, Filistin’de ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Uluslararası toplumu, barış için daha fazla çaba göstermeye çağırıyorum. Bu hafta sonu, muhtemel iş birliği fırsatlarını görüşmek ve Filistin'deki vahim durumu daha iyi anlamak için, Ramallah Belediye Başkanı Issa Kassis'i İstanbul'da ağırlayacağım. Uluslararası toplumun, Gazze’de yaşanan trajedi konusunda, daha güçlü bir duruş içinde olmaması, son derece rahatsız edicidir. Yaşadığımız trajedi karşısında, uluslararası toplumun büyük bölümünün sergilediği bu tutum, hukuk ve etik değerler üzerine kurulması gereken, küresel barış ve istikrar ihtimalini tehdit etmektedir. Evrensel insani değerler adına şimdiye kadar elde ettiğimiz birikim, zarar görmektedir. Bunun tek bir kazananı olacaktır: Demokrasiyi ve insan haklarını umursamayan yönetimler. Öte yandan, İsrail’in bu pervasız tutumu, dünyada antisemitizmi yaygınlaştırmaktadır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra antisemitizmin, İslam karşıtlığının ve ırkçılığın hiç olmadığı kadar güçlendiği bir dünyada yaşama riskiyle karşı karşıyayız” diye konuştu.

İmamoğlu, önümüzdeki haftanın sonunda, İstanbul'un 2027 yılında ev sahipliği yapacağı Avrupa Oyunları için, Avrupa Olimpiyat Komitesi ile bir protokol imzalamak üzere Roma'ya gideceğimizi duyurmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Buluşma, İstanbul Boğazı manzaralı fotoğraf çekimiyle son buldu.

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