Başkan Büyükakın: Filistin için tepkinizi ortaya koyun

KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru eserlerinin yer aldığı sergiler Kandıra ilçe sergisi ile devam ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) kursiyerlerinin bir yıl boyunca el emeği göz nuru dökerek oluşturduğu birbirinden eşsiz eserlerin yer aldığı Kandıra sergisinde kursiyerler adeta görsel şov yaptı. KO-MEK kursiyerlerinin hazırladığı eşi benzeri olmayan ürünleri inceleyen ziyaretçiler hazırlanan ürünlere tam not verdi. Sergide konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, zulüm altındaki Filistin için kursiyerlerden tepki amaçlı Filistin bayrağı simgesi olan karpuz çıkartması takmalarını, sosyal medyada bir tepki videosu beğenmelerini ve paylaşmalarını istedi.

AÇILIŞTA ÇOCUKLARIN DEFİLESİ ALKIŞ ALDI

Kursiyerlerin çocukları için diktiği elbiseleri açılış öncesi sergileyen çocuklar izleyenlerden alkış alırken sergiledikleri performans büyüklerini aratmadı. Namazgah Kültür Merkezinde gerçekleştirilen serginin açılışına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

MÜZİK GRUBU EĞİTMENLERİNDEN MİNİ KONSER

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserlerin yer aldığı Kandıra sergi açılışında kursiyerler adına Çalça Köyü Kadın Kooperatifi Başkanı Zehra Kelce konuşma yaptı. Kelce, “Biz aslında tarım ve hayvancılık kooperatifiyiz ama Kandıra bezini de öğrenerek bu kadim geleneğin ve kültürün üretimini yapmak istiyoruz. Burada öğrendiklerimizle Kandıra bezi tezgâhlarının susmaması için çalışacağız” dedi.

“GIDA OSB’DE KO-MEK İLE İSTİHDAM”

Kandıra Belediye Başkanı Ölmez ise “Burada çok güzel ürünler sergilemişsiniz, hepinizin emeği çok büyük, çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. KO-MEK’in izleri Kandıramız’da hangi eve giderseniz gidin var. KO-MEK ile istihdam oluşturma konusunda Gıda OSB’de birlikte çalışacağız” diyerek KO-MEK kursiyerlerine müjde verdi.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİN İÇİNDE OLUN”

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın konuşmasına çocuklara ve sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. ‘’KO-MEK’in bizim için ayrı bir önemi var, burası hayatın ta kendisi’’ diyen Başkan Büyükakın, “KO-MEK sayesinde birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik, KO-MEK Vefası ile ihtiyaç sahiplerine el uzattık, KO-MEK Bohçası ile evlenecek kızlarımıza destek olduk. KO-MEK Hurması projesiyle iftarda ailelerin sofrasına misafir olup lokmamızı bölüştük. Bunlar gibi birçok gönüllülük esasına dayalı projede en önde yer alarak başarılı işlere imza attık. Benim sizden bir isteğim var; lütfen çevrenizde bizim ulaşamadığımız ya da göremediğimiz ihtiyaç sahibi kişileri muhtarlarımız aracılığıyla bize bildirin biz de gerekeni yapalım” diyerek vatandaşlardan sosyal sorumluluk projeleri konusunda destek istedi.

“ZULME SESSİZ KALMAK SUÇTUR”

‘’Biz sizlerin mutluluğu ve işimizi en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz’’ diyen Başkan Büyükakın, konuşmasının devamında Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Filistin'de insanların başına bombalar yağıyor ama insanlık orada insanlığını unutmuş durumda ne yazık ki. Bizim huzur içinde bir dünyada yaşamamız için sosyal sorumluluk projeleri yapmamız gerekiyor. KO-MEK olarak farkındalık projeleri oluşturarak hayatın sadece daha çok para kazanmak, daha iyi yaşamak olmadığını; zorda olana, mazlum olana yardım etmek olduğunu göstermemiz gerekiyor. Dünyanın birçok bölgesinde birkaç tane zalim dünyayı kana buluyor. Biz bu olaylarda dolaylı yoldan suçluyuz. Sessiz kaldığımızda suçluyuz, tepki göstermediğimizde suçluyuz. Gazze’deki çocukların kadınların günahı ne. Onları unutursanız tepkisiz kalırsanız elinizden huzur alınır, onlara sahip çıkalım, tepkisiz kalmayalım’’ çağrısında bulundu. Daha sonra çocuklarla açılış kurdelesini kesen Başkan Büyükakın protokolle birlikte sergilenen ürünleri inceledi. Ürünler hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, kursiyerlerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.