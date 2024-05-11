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Düzce'de motosiklet otomobile çarptı 1 yaralı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kiş0 iyaralandı Sefer DEMİR - haberozel com
GÜNDEM 11.05.2024, 09:36
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kiş0 iyaralandı.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - D-100 karayolu olimpiyat kavşağı istanbul istikametine seyir halinde olan Murat İlhan idaresindeki 81ADK369 plakalı motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen Taha Mutlu yönetimindeki 34CFL338 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İlhan çarptığı aracın arka camını kırıp içeriye girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Kazada yaralanan İlhan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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