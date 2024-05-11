Son Dakika
Keşan'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi!
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Fehmi Kubilay Caddesi'nde yaptıkları kontrolde ruhsatsız tabanca ele geçirdi
GÜNDEM 11.05.2024, 10:49
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Fehmi Kubilay Caddesi'nde yaptıkları kontrolde ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - Perşembe günü gece saatlerinde durumundan şüphelenilen E.C. isimli şahsın bir araca bindiği görüldü. Araç durdurularak kontrol edildi ve arka kısmında paspas üzerinde 1 adet tabanca ele geçirildi.
Tabanca ve tabancayla birlikte bulunan 12 adet fişeğin ruhsatsız olduğu tespit edildi.
Ele geçirilen tabanca ve fişekler muhafaza altına alındı. Konuyla ilgili adli tahkikata başlanıldı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|35
|96
|2. Fenerbahçe
|35
|90
|3. Trabzonspor
|35
|58
|4. Başakşehir
|35
|55
|5. Beşiktaş
|35
|54
|6. Alanyaspor
|35
|49
|7. Kasımpasa
|35
|49
|8. Rizespor
|35
|49
|9. Sivasspor
|35
|48
|10. Antalyaspor
|35
|45
|11. A.Demirspor
|35
|44
|12. Samsunspor
|35
|42
|13. Kayserispor
|35
|41
|14. Ankaragücü
|35
|39
|15. Karagümrük
|35
|37
|16. Konyaspor
|35
|37
|17. Gaziantep FK
|35
|35
|18. Hatayspor
|35
|34
|19. Pendikspor
|35
|33
|20. İstanbulspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|33
|72
|2. Göztepe
|33
|69
|3. Sakaryaspor
|33
|57
|4. Bodrumspor
|33
|56
|5. Ahlatçı Çorum FK
|33
|56
|6. Kocaelispor
|33
|55
|7. Bandırmaspor
|33
|50
|8. Boluspor
|33
|50
|9. Gençlerbirliği
|33
|50
|10. Erzurumspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|33
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Tuzlaspor
|33
|37
|15. Adanaspor
|33
|36
|16. Şanlıurfaspor
|33
|35
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|36
|83
|2. M.City
|35
|82
|3. Liverpool
|36
|78
|4. Aston Villa
|36
|67
|5. Tottenham
|35
|60
|6. Newcastle
|35
|56
|7. Chelsea
|35
|54
|8. M. United
|35
|54
|9. West Ham United
|36
|49
|10. Bournemouth
|36
|48
|11. Brighton
|35
|47
|12. Wolves
|36
|46
|13. Fulham
|36
|44
|14. Crystal Palace
|36
|43
|15. Everton
|36
|37
|16. Brentford
|36
|36
|17. Nottingham Forest
|36
|29
|18. Luton Town
|36
|26
|19. Burnley
|36
|24
|20. Sheffield United
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|87
|2. Girona
|35
|75
|3. Barcelona
|34
|73
|4. Atletico Madrid
|34
|67
|5. Athletic Bilbao
|34
|61
|6. Real Sociedad
|34
|54
|7. Real Betis
|34
|52
|8. Valencia
|34
|47
|9. Villarreal
|34
|45
|10. Getafe
|34
|43
|11. Deportivo Alaves
|35
|42
|12. Sevilla
|34
|41
|13. Osasuna
|34
|39
|14. Las Palmas
|34
|37
|15. Celta Vigo
|34
|34
|16. Rayo Vallecano
|34
|34
|17. Mallorca
|34
|32
|18. Cadiz
|34
|26
|19. Granada
|34
|21
|20. Almeria
|34
|17
Röportaj & Söyleşi Tümü