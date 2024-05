Başkan Altay: Konya'da engelleri hep birlikte kaldırıyoruz

Konya'da dezavantajlıların yaşam standartlarını yükseltmek ve sosyal hayatın tam merkezine taşımak için var gücüyle çalıştıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ulaşımda, eğitimde, istihdamda ve sosyal yaşamda engelleri hep birlikte kaldırdıklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay, mesajında, bir toplumun medeniyet seviyesinin engellilere sunulan imkânlarla ölçüldüğüne dikkati çekerek, asıl engelin kalplerde olduğunu kaydetti.

Engelli Destek Merkezi, Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı projeleri ve sosyal desteklerle dezavantajlı kardeşleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Başkan Altay, mesajında, "Yine, dezavantajlı bireyler için Konya Kart’a tanımlı ücretsiz şehir içi ulaşım olanakları sunuyor ve su faturalarında yüzde 50 oranında indirim uyguluyoruz. Down sendromlu, otizmli ve hafif engeli bulunan özel çocuklarımız için oluşturduğumuz Özel Gençler Mehter Takımı ve Özel Gençler Bando Takımımız çalışmalarına en güzel şekilde devam ediyor. Yine dezavantajlı kardeşlerimize ev ziyaretlerinde bulunuyor, desteğe ihtiyaç duyanlara kişisel bakım, ev temizliği, çevre bakım ve onarım gibi hizmetler sunuyoruz. Engelsiz Ulaşım Aracımızla, dezavantajlı hemşehrilerimizin kurum ve kuruluşlardaki işlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyoruz. Engelli Erişilebilir Kamu Binaları projemizle; dezavantajlı vatandaşlarımızın yoğun olarak kullanılan kamusal alanlara konforlu ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu ve benzeri projelerle dezavantajlı kardeşlerimizin her türlü engeli aşmasına katkı sunmaya de ediyoruz. Her bir dezavantajlı vatandaşımız, bizim için bir güç ve ilham kaynağıdır. Onların azmi, toplumumuza umut ve cesaret aşılamaktadır" ifadelerini kullandı.