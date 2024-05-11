Keşanspor yarın ligin son haftasında İFA’yı konuk edecek

Bölgesel Amatör Lig’de yarın oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - BAL 2.Grupta mücadele eden Keşanspor, ligin son maçında kendi sahasında İFA’yı konuk edecek.

Saat 15.00’te Keşan Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma ile 2023/2024 Futbol sezonunda taraftarının önüne son kez çıkacak.

Grupta saat 15.00’te oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Taçspor-Kullar 1975 Spor

Kapaklıspor-Gölückspor

Lüleburgazspor-Uzunköprüspor

Feriköyspor-Sarayspor 1953

Keşanspor-İFA

Gebzespor-Babaeskispor

Diliskelesispor-Çorluspor 1947

Bay: Yuvacıkspor