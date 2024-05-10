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Başkan Abdül Taşyasan kardeşini işten çıkardı
Seçim sürecinde ‘ailemden hiç kimse Saray Belediyesi’nde çalışmayacak’ diyen Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Saray Belediyesi’nde çalışan kız kardeşi Özlem Taşyasan’ı işten çıkardı
SİYASET 10.05.2024, 17:38
Seçim sürecinde ‘ailemden hiç kimse Saray Belediyesi’nde çalışmayacak’ diyen Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, Saray Belediyesi’nde çalışan kız kardeşi Özlem Taşyasan’ı işten çıkardı.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI
EDİRNE (İGFA) - Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan işten çıkarmalara en yakınından kardeşinden başladı. Seçim meydanlarında verdiği sözleri hayata geçirmeye başlayan Saray Belediye Başkanı Abdül Taşyasan, ilk olarak “Ailemden hiç kimse Saray Belediyesi’nde çalışmayacak” sözünü yerine getirdi.
Saray halkına verdiği sözü tutan Başkan Taşyasan, geçen hafta Saray Belediyesi’nde çalışan kız kardeşi Özlem Taşyasan’ı işten çıkardı.
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