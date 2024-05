İzmir Çiğli'de Başkan Yıldız engelli anneleriyle buluştu

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Anneler Günü dolayısıyla Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte engelli anneleri ile bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Çiğli'de düzenlenen anneler günü etkinliğinde Belediye Başkanı Onur Emra Yıldız ve eşi Gamze Yıldız, etkinlikte masaları tek tek gezerek özel çocuklar ve anneleri ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Konuşmasında her daim engelli bireylerin yanında olacağının sözünü veren Başkan Yıldız, “Çiğli’de yaşayan özel kardeşlerimiz bize emanet. Çiğli Belediyesi emrinize amadedir bunu böyle bilmenizi istiyorum” dedi.

Her zaman engelli vatandaşların yanında olacağının sözünü veren Başkan Yıldız, “Engelli annelerimizi sadece yılın bir günü değil her an hatırlamalı ve onların yanında olmalıyız. Belediye başkanı olarak tek görevim park bahçeleri, otları ve yolları temizlemek değil; vatandaşlarımızın ve özellikle engelli bireylerimizin yanında olmak da benim asli görevim. Onların yanında olacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum” diye konuştu.

Etkinlik sonrası Başkan Yıldız'ın eşi Gamze Yıldız, etkinliğe katılan annelere içerisinde dikiş seti ve kadın kursiyerlerin el emeği ile işlediği flamingo desenli çantaların bulunduğu hediye paketlerini armağan etti.