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Başkan Özel: "Yenişehir halkının zararını minimize etmeye çalışıyoruz"

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, belediyenin hizmet ve ürünlerindeki yeniden fiyat değerlemesine açıklık getirerek, “Fiyat tarifelerinde yapılan yeni değerlemeden kar amacı gütmüyoruz   Sadece Yenişehir halkının zararını minimize etmeye çalışıyoruz” dedi

SİYASET 10.05.2024, 13:55
Başkan Özel: "Yenişehir halkının zararını minimize etmeye çalışıyoruz"

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, belediyenin hizmet ve ürünlerindeki yeniden fiyat değerlemesine açıklık getirerek, “Fiyat tarifelerinde yapılan yeni değerlemeden kar amacı gütmüyoruz.  Sadece Yenişehir halkının zararını minimize etmeye çalışıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Meclisi’nin Mayıs Ayı Olağan Toplantısı’nın 2’nci oturumu Perşembe günü yapıldı. Plan, Bütçe ve Tarife Komisyonu tarafından belirlenen yeniden değerleme oranları oy çokluğuyla kabul edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, fiyatların yıllardır piyasa değerlerinin çok altında kaldığını belirterek ciddi zararlar edildiğini ifade etti.  Meclis oturumu sonrasında sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yeniden değerleme oranlarının abartılarak verilmesinin ardından sosyal medyadan açıklama yapan Başkan Ercan Özel, “Yenişehir’de doğmamış çocuğun, yetimin, öksüzün, hakkını her zaman koruduğumuzu ve koruyacağımızı tekrar tekrar vurgulamak isterim” diyerek sözlerine başladı.

12 MİLYON LİRA ZARAR ETMİŞ

Yenişehir Belediyesi’nin sürdürülebilir bir ekonomi yöntemini belirlemesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Özel, “Belediyemiz yanlış fiyat tarifeleri dolayısıyla bugüne kadar ciddi zararlara uğratılmış. Sadece sosyal tesislerimizde yılda yaklaşık 12 milyon lira zarar edilmiştir. Bu zarar tüm Yenişehir halkının cebinden çıkmaktadır. Belediyemiz bu tür tesislerden elbette kar amacı gütmemelidir. Ama bile bile zarara uğratılmasının da önüne geçilmelidir” ifadelerini kullandı.

HERHANGİ BİR KAR AMACI YOKTUR

“Yenişehir Belediyesi Plan, Bütçe ve Tarife Komisyonu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda, Belediyemizin halkımıza sunduğu hizmetlerde herhangi bir kar amacından ziyade yıllardır gerçekleşen zararları minimize edebilmek için yeniden bir değerleme yapılmıştır” diyerek sözlerine devam eden Başkan Özel, şunları söyledi:

“Ancak bazı siyasi çevreler, bu zorunlu ve makul düzenlemeleri abartarak ve belediyemizi karalayarak siyasi malzeme olarak kullanmayı tercih etmişlerdir. Bu tür spekülasyonlar toplumumuzu bölmeye ve gerçek sorunlar üzerine odaklanmamızı dağıtmaya yöneliktir. Belediyemizi bir ticari kuruluşmuş gibi gösterme çabaları, sorumluluk sahibi olmayan ve gerçeklerden uzak yaklaşımlardır.”

PİYASANIN ÇOK ÇOK ALTINDA

Çevre ilçelerdeki belediyelerin uyguladığı fiyat tarifelerini ve Yenişehir esnafının uyguladığı fiyat tarifelerinden bahseden Başkan Ercan Özel, “İlçemizdeki kafe ve çay bahçelerinde çay fiyatlarının oldukça yüksek fiyatla satılmasına rağmen belediyemizin sosyal tesislerindeki 3 TL’ye satılan çayın 5 TL’ye çıkarılması dahi eleştiri konusu olmuştur. Yine ilçemizde hizmet veren özel sektör düğün salonu fiyatlarından yüzde 50, çevre ilçelerdeki belediyelerin düğün salonu fiyatlarından ise yaklaşık yüzde 75 daha düşük bir fiyat tarifesi belirlendiği dikkatlerden kaçmamalıdır” diye konuştu.

TOPLUMSAL BARIŞI KORUMA VURGUSU

Başkan Ercan Özel, şöyle devam etti:

Ayrıca 2024 yılı düğün salonu rezervasyonlarını yaptıran ama daha ödemelerini yapmamış olan vatandaşlarımız, 16 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar ödemelerini yaptıkları takdirde eski tarifeden ücretlendirilecek ve kendilerinden herhangi bir fark alınmayacaktır. Yine 16 Mayıs tarihine kadar 2024 yılı kayıtları yapıldığında eski tarife uygulanacaktır. Meclis kararı 17 Mayıs 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği için oluşacak yeni rezervasyonlarda yeni tarife  geçerli olacaktır. Düğün salonları için uyguladığımız tarife 2025 yılı için geçerli olacak ve piyasanın çok çok altında kalacaktır. Belediye olarak, her zaman kar amacı gütmeden, sosyal dengeyi ve toplumsal barışı bozmadan hareket etmek zorundayız. Yenişehir Belediyesi sosyal tesisleri, halkımızın alternatif tercihi olması gerekirken, yanlış fiyat politikası gereği, Yenişehir esnafının rekabet edilemeyecek rakibi durumuna geldiği de unutulmamalıdır.”

TAKDİR MİLLETİMİZİN

Başkan Ercan Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tüm bu gerçekler göz önüne alındığında Plan, Bütçe ve Tarife Komisyonumuzun yaptığı fiyat değerlemesinin kar etmekten ziyade zararı en aza indirmeye yönelik bir çalışma olduğu ortadadır. Belirlenen fiyatlar hala piyasa koşullarına göre oldukça makul olup, benzer özel işletmelerin ve çevre belediyelerin sunduğu hizmetlerin fiyatlarının çok çok altındadır. Takdir değerli Yenişehirli hemşehrilerimizindir…”

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