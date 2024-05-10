TEV'in 57. yılına Türkiye Virtüözleri'nden konser

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türk Eğitim Vakfı (TEV); kuruluşunun 57. yılı dolayısıyla mezun bursiyerlerinden ve gönüllülerinden oluşan TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası’nı sanatseverlerle ilk kez buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Mezun TEV bursiyerlerinden ve gönüllülerinden oluşan TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası’nı sanatseverler ile ilk kez buluşturdu.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen konser izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılandı.

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın açılış konuşmalarıyla başlayan, TEV bağışçıları ile bursiyerlerinin katıldığı özel gecede, dinleyiciler arasında İBB Kültür A.Ş. Başkanı Murat Abbas, Erol Evgin ve Süher Pekinel gibi isimler yer aldı.

Gecenin sunuculuğunu TEV mezunu ve Tiyatro Yönetmeni Merve Taşkan üstlenirken, TEV bursiyeri ve uluslararası alanda tanınan keman virtüözü, MSGSÜ Öğretim Üyesi Özcan Ulucan'ın önderlik ettiği orkestra, seçkin bestelerin yanında, TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası için Türk besteci ve eğitimci Prof.Dr. Ali Özkan Manav tarafından bestelenen ve ilk kez seslendirilen "Horonlar" eserini icra etti.

Konserin solistleri olarak, Başkemancı Özcan Ulucan; kendisi gibi TEV yurt dışı(Londra) mezun bursiyeri Piyano Sanatçısı ve Pedagog Birsen Ulucan; yurtiçi mezun bursiyeri, Leipzig MDR Senfoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Atilla Aldemir ve Üstün Başarı Bursiyeri genç kemancı Selen Aydoğan sahne aldı. Bununla birlikte keman sanatçıları; Buse Aksel, Furkan Cicim, İmge Tilif, Asaf Öksüz, Furkan Ayhan ve Rüzgâr Turgay viyola sanatçıları; Emir Kemancı, Bengi Bahar Işkıncı çello sanatçıları; Nil Kocamangil, Seren Karabey kontrabas sanatçısı; Deniz Akgün ve klavsen Ayşe Nil Ülgener ile birlikte toplam 16 üye orkestrada yer aldı.

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, her daim genç yeteneklerin hayâllerine destek olmaktan gurur duyan vakfın yıllar boyunca verdiği sanat bursu ile kendi alanında olağanüstü yeteneklere sahip müzisyenlerin eğitim hayâtına katkıda bulunarak öğrenimlerine devâm etmelerini sağladığını söyledi. ”