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Erdoğan Bahçeli ile buluştu
SİYASET 10.05.2024, 16:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinin ana gündem maddesinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılan görüşmeler olması beklenirken, görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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