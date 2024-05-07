Altın Orkide Medya Başarı ödül töreni yoğun katılımla yapılacak

Bu yıl İstanbul'da ilki düzenlenecek ödül töreninde Medya Camiasının başarılı isimleri ödüllerini alacak. Ödül gecesi için heyecan dolu bir bekleyiş başladı. Tarih zaman ve mekan ilerleyen zamanlarda açıklanacak. İSTANBUL (İGFA) - Kariyerinde başarılı olan medya mensupları Altın Orkide Medya Başarı Ödül Töreni gecesinde ödüllerini alacak. Esinyum ve Yakup Sağlam bu muhteşem ödül töreninde gecenin sunuculuğunu yapacak.Sunuculukları ile geceye ayrı bir renk katacaklar. Geceye sürpriz katılımlarda olacak.

Kariyerinde başarılı firmalar,sanatçılar, yazarlar ve alanında başarılı isimler diğer kategoriler de de ödüllerini gecede sunucuların ellerinden alacak. Rock Sanatçısı Barış Gülay kırmızı halıda röportajlarıyla ses getirecek. Geceye medya mensuplarının yoğun bir katılımı bekleniyor. Geceye sponsor olmak isteyenler için erken sponsorluk avantajları da devam ediyor.Ödül Töreninde birde Dj Performansı olacak.