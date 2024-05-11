Kayseri Kocasinan Akademi'den Anneler Günü sergisi

Kayseri Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan Halk eğitim Merkezi işbirliğiyle Kocasinan Akademi Erciyesevler kursiyerlerin hazırlamış olduğu “Anneler Günü’ne Özel El Sanatları Sergisi’, büyük beğeni topluyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Renkli görüntülerin oluştuğu serginin açılışını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, kursiyerlerin ortaya çıkardığı eserlerin çok güzel olduğunu belirterek, eğitmenlere teşekkür etti.

Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen sergi açılışına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın eşi Fatma Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve eşi Serap Abay, Kocasinan Halk Eğitim Müdürü Ziya Kılıç, KİMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Enver Uzunefe, meclis üyeleri, kursiyerler, aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, kadınlara böyle imkânlar tanıyan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, kursiyerleri tebrik etti. El emeği göz nuru ürünler hakkında eğitmenlerden bilgi alan Fatma Çolakbayrakdar, ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirterek, kursiyerleri kutladı.

“Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında bölge sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmet veriyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar ise “Sunduğumuz meslek edindirme kurslarımızla eğitim alamamış ya da yeni bir meslek dalında eğitim almak isteyen vatandaşlarımızın, kendilerine uygun bir meslek dalında eğitim almalarını sağlıyoruz. Gençlerimizi, hanım kardeşlerimizi yetenek ve ilgi alanlarına yönlendirerek sosyal yaşama hazırlıyor, işsizliğe alternatif çözümler üretiyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor. Bu duygu ve düşüncelerle Kocasinan Akademi’nin bugünlere gelmesinde özverili çalışan kendi personelime ve Halk Eğitim Müdürlüğü’nün vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

KİMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Enver Uzunefe de Kocasinan Akademi’ de çok güzel ürünler elde edildiğini belirterek, “Kocasinan Akademi’ye hanım kardeşlerimin göstermiş olduğu ilginin sonucu olarak çıkan sanat eserleri burada sergileniyor. Ortaya çıkan el emeği göz nuru eserler bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başarılı eserleri inceleyen Kayserililer, el emeği göz nuru eserlerin ve geçmişten günümüze kadar nakışla işlenmiş eşyaların gün yüzüne çıkartılmasından son derece mutlu olduklarını ifade etti.

Öte yandan Kocasinan Akademi Kursiyerlerin Kayseri Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan eserlerini görebilmek için son günün bugün olduğu belirtildi.