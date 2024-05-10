İzmir Güzelbahçe'de imece temizlik

Güzelbahçe Belediyesi’nin çağrısıyla başlayan ‘Temizlik Seferberliği’ kampanyasında Güzelbahçeli vatandaşlarla personel birlikte temizlik yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde halk ve belediye birlikte sokakları temizledi.

Temizlik kampanyası için çağrıda bulunan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, müdürler, ofis elemanları ve vatandaşlarla birlikte temizlik yaptı. Maltepe ve Yalı Mahallelerinde başlayan temizlik seferberliğine halktan da büyük bir ilgi oldu.

Güzelbahçe’yi adına yakışır bir ilçe yapmak istediklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Hepimiz evimizin önünü temizlersek, elimizde içtiğimiz pet şişeyi ya da çikolata kâğıdını yere değil de çöpe atarsak çevre kirlenmez. Kirleten bizleriz. Biz bu bilince sahip olmazsak çocuklarımıza bu bilinci aşılamazsak gelecekte çevre diye bir şey kalmaz. Bu yüzden ilk temizlik evimizde başlamalı. Kapımızın önünü süpürürsek sokağımızda temiz kalır. Parkımızı kirletmezsek parkımız da temiz kalır ve temiz bir çevrede yaşamış oluruz. En büyük temizlik kirletmemektir. Bugün tüm müdürlerimiz, ofiste masa başında çalışan personelimizle birlikte bu kampanyaya katıldık. Önce biz içinde olmalıyız ki vatandaşta bizlerle birlikte olsun. Tabi ki bizim görevimiz temizlik, yol, park işi. Ama temizlik kampanyası bir nevi aslında kirletmeden temiz kalabilmeyi sağlamak. Bunu başarabilirsek çok daha güzel bir Güzelbahçe’de yaşamış olacağız. Çevre bilincini çocuklarımıza aşılamak istiyorsak çocuklarımızı da bu kampanya ya dâhil edelim ve çevrenin önemini onlara da anlatmış olalım. Her şey daha temiz ve güzel bir Güzelbahçe için.” diye konuştu.

Faraş küreği eline alan Başkan Mustafa Günay vatandaşlarla birlikte sokakları süpürdü, çöp topladı.