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Nilüfer’de “Üç Fidan”a duygu dolu anma

68 kuşağının gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 52 yılında Nilüfer’de iki ayrı etkinlikte anıldı Üç Fidan Gençlik Parkı’nda düzenlenen söyleşide Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın teorileri, düşünsel mirasları ve mücadeleleri konuşuldu Sabah saat 05 30’da da Üç Fidan için şafak nöbeti tutuldu

GÜNDEM 06.05.2024, 11:07
Nilüfer’de “Üç Fidan”a duygu dolu anma

68 kuşağının gençlik önderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 52. yılında Nilüfer’de iki ayrı etkinlikte anıldı. Üç Fidan Gençlik Parkı’nda düzenlenen söyleşide Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın teorileri, düşünsel mirasları ve mücadeleleri konuşuldu. Sabah saat 05.30’da da Üç Fidan için şafak nöbeti tutuldu.BURSA (İGFA) -  Emperyalizme karşı tam bağımsızlık için mücadele eden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 52.yılında Nilüfer’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı. Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinliğine çok sayıda 68 kuşağı temsilcisi ve gençlerle birlikte, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da katıldı.
Bursa Devrimci Gençlik Platformu üyelerinin Nilüfer Metro İstasyonu önünden sloganlar eşliğinde alana gelmesiyle başlayan etkinlik, gençler adına Emin İşlek ve Ebrar Gül’ün yaptığı konuşmayla başladı. “Üç Fidan”ın bağımsızlık mücadelesine dikkat çeken gençler, emperyalizme karşı dik duruşa vurgu yaptılar.

ÖZDEMİR: ÖNÜMÜZDE YENİ BAHARLAR VAR

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de karşılık beklemeden verilen mücadelenin önemine vurgu yaptı. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan ve arkadaşlarının savaşsız, sömürüsüz, barışçıl bir dünya için mücadele ettiklerini ifade eden Başkan Özdemir, “Onlar hem dünya hem de Türkiye için barış, özgürlük istediler. O dönemin kuşaklarının bu davaya bakış açıları hala değişmedi. O gün Denizler de mücadelesini yaparken inançlarını kaybetmeden idama giderken bile başları dik ve onurluydular. Bugün ülke gençleri zamanla umutsuz duruma geldi. Ama son yerel seçimler umutsuzluğu yeniden yeşertti. Yeniden hayata döndük ve tam bağımsız Türkiye anlayışı hakim olmaya başladı. Artık önümüzde yeni baharlar var. Onların açtığı bağımsızlık yolu yeniden hayat bulacak ve yeşeren umutlar yeni dönemleri başlatacak” diye konuştu.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş da ölümlerinin 52. yılında “Üç Fidan”ın unutulmadığını belirterek, tam bağımsız bir Türkiye için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti. Emperyalizme karşı başlatılan mücadelenin kendilerine ışık olduğunu ifade eden Binbaş, İsrail’in Gazze’de başlattığı katliama dikkat çekerek dünya barışı için dileklerini ifade etti.

“YAKTIKLARI BAĞIMSIZLIK ATEŞİ 52 YILDIR SÖNMEDİ”

Konuşmalarının ardından “Üç Fidan”ın mücadele arkadaşları Hacı Tonak, Oktay Kaynak, Celal Beşiktepe’nin konuk olduğu “Denizlere çıkar sokaklar” başlıklı söyleşi gerçekleşti. Hacı Tonak, 5 Mayıs Hıdrellez gününde üç fidanın infazının gerçekleştirildiğini vurguladı. Tonak, onların hiçbir zaman ölümden korkmadıklarını ifade ederek, yaktıkları bağımsızlık ateşinin 52 yıldır sönmediğini belirtti.

“Üç Fidan”a yıllardır sahip çıkan Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür eden Oktay Kaynak da, bu tür etkinliklerin gençliğin heyecanını diri tutarak, umutları yeşertmeye devam edeceğini belirtti.

Dünyada devrimci hareketlerin mutlaka birilerine bedel ödettiğini ifade eden Celal Beşiktepe de, Türk coğrafyasında her zaman direniş kültürü olduğuna işaret etti.
Konuşmaların ardından sahne alan Grup Kucaklaşma, kısa bir müzik dinletisi sundu.  

 

ŞAFAK NÖBETİ’NDE DE ANILDILAR

 Anma etkinlikleri 6 Mayıs sabahı Gezmiş, Aslan ve İnan’ın idam edildiği saat olan 5.30’da  “Üç Fidan Anıtı” önünde tutulan şafak nöbetiyle devam etti. Şafak nöbetine, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Orhan Sarıbal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, geçmiş dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katıldı.  Şafak nöbetinde “Üç Fidan”ın mücadele arkadaşları  Oktay Kaynak ve Celal Beşiktepe, 52 yıl önce  o an yaşanan duyguları dile getirdi.
Üç Fidan Anıtı önünde üç dakika saygı duruşunda bulunulduktan sonra anıta karanfiller bırakıldı.  

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