Encümen toplantısında çeşitli konular ele alındı

Kocaeli Büyükşehir Encümeninde çeşitli konular görüşülerek karara bağlanırken kiralama ihaleleri de yapıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık başkanlığında toplandı. Muhtelif yerlerin kiralanması için ihale düzenlenen toplantıda, çeşitli konular da görüşülerek karara bağlandı.

SEKAPARK’TA TRAMBOLİN VE ŞİŞME OYUN GRUBU

Encümen toplantısında ilk olarak Sekapark’ta bulunan trambolin ve şişme oyun grubu alanının ihalesi yapıldı. Açık teklif usulü düzenlenen ihalede beş tur düzenlenen açık tekliflerin ardından kapalı zarf usulü teklifler alındı. Bu turda en yüksek teklifi 68 bin 880 TL ile Cengizhan Çalık adına Süheyla Çalık verirken Nejdet Öztürk 64 bin 150 TL ve Haktan Aykut Bektaş 59 bin 600 TL’lik teklif sundu.

İHALE KOMİSYONU DEĞERLENDİRECEK

Kartepe’de bulunan trambolin ve şişme oyun grubu alanı için düzenlenen ihalede ise tek teklifi 13 bin 600 TL ile Nejdet Öztürk verdi. Kartepe mısır ürünleri satış yeri için düzenlenen ihaleye yine tek istekli katılırken Ömer Yılmazer, 2 bin 300 TL’lik teklif verdi. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından kazanan firmaların belirleneceği kaydedildi.